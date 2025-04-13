台股大怒神！連日高壓加重「緊張型頭痛」　按摩頭部3穴道可解

▲受美國關稅政策影響，台股一度暴跌，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

受到美國對等關稅政策影響，台股近期劇烈波動，股民情緒跟著上下起伏，中醫師指出，中年人長期承受高壓，不僅會加重頭痛頻率，還可能引發一系列身心症狀。建議可以透過三個頭部穴位的按摩，有效改善這類緊張型頭痛。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫師林舜穀指出，壓力過大時會讓肩頸肌肉長期處於緊繃狀態，血流不暢進一步加劇頭痛，甚至會感到整個頭皮像戴了一頂過緊的帽子般壓迫，且整天盯著股市數據、新聞或曲線圖，過度用眼容易引起眼睛酸痛，視覺模糊感，進而誘發頭部的不適。

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林舜穀也提到，高壓狀態下的焦慮與不安會影響入睡，或讓人睡得很淺。長期睡眠不足，早上起床後便感到頭部沉重或隱隱作痛，整日疲倦不堪。此外，壓力常帶來心悸與胸悶，這種過度警覺的生理狀態也會讓頭痛加劇。同時，焦慮影響胃腸功能，經常出現胃酸過多、噁心甚至想吐的情況，使得頭痛變得更加難受。

林舜穀提醒，當壓力持續累積時，頭痛可能會轉變為慢性問題。這種情況下，輕微的壓迫感往往會升級為明顯的搏動性疼痛，甚至每天都可能發作。

林舜穀建議可以透過三個「頭」部穴位的按摩，有效改善股市斷頭所引起的緊張型頭痛。這些穴位操作簡單，無需特殊工具，隨時隨地可以進行，幫助快速舒緩頭部不適，恢復清明思路和身心平衡。

1. 頭竅陰（足少陽膽經）

• 取穴方法：位於耳尖的上方，耳尖直上約半寸處，可觸摸到一處凹陷。

• 按摩方式：用食指指腹按壓頭竅陰，進行輕柔的圓周按摩，每次約2-3分鐘，雙側穴位交替進行，力度以感覺舒適為主。

• 效果：有助於疏通膽經經絡，緩解緊張型頭痛，改善由情緒壓力引發的頭部脹痛和耳周不適。

2. 頭維（足陽明胃經）

• 取穴方法：位於前額髮際角，約在髮際上0.5寸處，靠近鬢角，可感到微微凹陷。

• 按摩方式：用雙手拇指按壓頭維穴，稍加力度並作小範圍畫圈按摩，每次3-5分鐘，配合深呼吸。

• 效果：有助於疏通陽明經氣，緩解前額部壓迫感，減輕緊張性頭痛和由過度注視屏幕引起的前額疲勞感。

3. 頭臨泣（足少陽膽經）

• 取穴方法：位於耳上方，當瞳孔垂直線上，與耳尖平齊處，可觸摸到一處微凸的小骨凹陷。

• 按摩方式：用食指和中指指腹輕柔按壓，或以輕拍方式刺激，每次3分鐘。可以左右交替進行，力度適中，避免過重的壓迫感。

• 效果：調節膽經氣機，改善頭部的壓迫和酸脹感，對於壓力過大所引發的偏頭痛和頭側脹痛有良好的舒緩作用。

▲▼三大「頭」穴緩解緊繃頭痛。（圖／中醫師林舜穀提供）