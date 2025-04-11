她下巴逐漸長歪臉變型！竟是「骨軟骨瘤」罕見長到顱顏面骨

▲顏面出現歪斜或不對稱，或是咬合突然漸進式改變要注意，示意圖，圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名40歲女性近年下巴逐漸歪斜，顏面變得不對稱，不只影響咬合功能，自信心也受損，至林口長庚經影像檢查後發現，竟是右側顳顎關節髁頭腫瘤導致。在接受右側顳顎關節髁頭腫瘤切除及人工顳顎關節置換手術，並結合正顎手術後，改善了上下顎歪斜問題，順利解決長期困擾的咬合問題與顏面不對稱，術後恢復良好，重新回到正常生活。

林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏表示，造成這位患者下顎骨歪斜的原因為骨軟骨瘤，是一種生長緩慢的良性腫瘤，常見於身體長骨，發生於顱顏面骨的機率極低，僅約0.6%。由於腫瘤生長緩慢，患者多在病程發展數年後，因咬合異常或顎骨歪斜，影響進食和容貌，才來就醫檢查，此時腫瘤體積通常已較大，切除後往往需同步進行顳顎關節重建。

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林彥宏說明，以往患者大多考慮自體肋骨進行重建，但自體肋骨移植需額外取骨傷口，且術後可能出現肋骨吸收，增加術後不確定性。相較之下，人工顳顎關節重建手術使用人工顳顎關節植入物，不需額外取骨傷口，且術後效果更為穩定，已成為歐美國家顳顎關節重建的首選。

▲顳顎關節疾病必要時可透過手術治療恢復健康。（圖／長庚醫院提供）

林彥宏指出，由於這位患者的手術計畫較為複雜，需同時移除右側顳顎關節腫瘤與合併正顎手術，為了達到精準的手術結果，手術前利用數位模擬來規劃，利用3D列印技術導引手術的進行，手術於全身麻醉下進行。

林彥宏說明，腫瘤的切除是透過耳前切口進入，因此術中需特別注意顏面神經的位置，以降低神經損傷的風險，再加上病患先前曾於他院接受顳顎關節腫瘤切除手術，導致手術區域組織嚴重沾黏，更增加了手術的挑戰。所幸術後患者的顏面神經功能維持穩定，無任何神經損傷，恢復情況良好。

林彥宏提醒民眾，若發現顏面出現歪斜或不對稱，或是咬合突然漸進式改變，建議至醫院檢查評估顳顎關節的狀況，必要時可透過手術治療恢復健康。

▲▼電腦斷層影像可見患者上下顎歪斜與顏面不對稱，在手術後獲得明顯改善（上）；術後咬合不正問題明顯改善（下）。（圖／長庚醫院提供）