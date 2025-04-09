手搖飲喝過量！年輕人糖尿病5年內暴增3成　專家：速度之快前所未見

▲手搖飲是很多人的日常小確幸。（圖／Unsplash、Pexels）

文／康健雜誌、邱玉珍

第二型糖尿病正悄悄襲捲年輕族群！根據糖尿病衛教學會分析健保資料庫發現，2015至2020年間，20～39歲族群的糖尿病盛行率，在短短5年間增加近3成，顯示愈來愈多年輕人正陷入高血糖危機。糖尿病年輕化的時鐘，為何加速快轉？

過去普遍認為糖尿病是老人病，但近年研究顯示，發病年齡逐漸下移，愈來愈多年輕族群被診斷出第二型糖尿病。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，從近年健保統計資料發現，台灣糖尿病年輕化的速度，正以前所未有的速度加快，而這樣的變化是過去從未見過的。

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根據糖尿病衛教學會即將於今年7月發表的《台灣糖尿病年鑑》顯示，國內第二型糖尿病趨勢呈現「高齡化」與「年輕化」兩大高峰。其中，20至39歲年輕族群的糖尿病盛行率，從2015年的0.809%上升至2020年的1.041%，短短5年增加近3成，顯示糖尿病年輕化問題正在快速惡化。

糖尿病年輕化的3大關鍵原因

歐弘毅進一步分析指出，不僅年輕族群的第二型糖尿病病例快速攀升，連青少年也開始被盯上，6～19歲青少年的糖尿病盛行率，從2015年的0.076%上升至2020年的0.094%，5年間驟增23.7%，這意味著糖尿病已成為全國青少年的嚴重疾病威脅。

「糖尿病老年化趨勢反映人口結構的自然演變，但年輕化則涉及生活型態失衡，更令人憂心，」彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師杜思德指出，在門診中，常見不少20、30歲的年輕人被診斷出第二型糖尿病，而他們往往有3個共同特徵：

‧ BMI（體脂肪質量指數）超過30

‧ 不愛運動

‧ 習慣飲用含糖飲料

糖尿病年輕化與現代年輕族群「少動多糖」的生活型態息息相關。根據杜思德臨床觀察，自從手搖飲盛行後，罹患糖尿病的青少年就開始上升，顯示含糖飲料很可能是導致該族群肥胖與高血糖的重要原因之一。

此外，國內研究也發現，每天攝取超過500cc全糖飲料的青少年，BMI超過25的風險是不喝含糖飲料的4.9倍，凸顯長期飲用高糖飲品，對體重與健康的影響不容小覷。

如果1天改喝2杯3分糖飲料，糖分攝取量幾乎達到世界衛生組織建議的每日上限。根據2010年涵蓋超過30萬人的國際調查，每天飲用超過1杯含糖飲料，罹患糖尿病的風險會比未飲用者高出26%。另一項2016年的研究則進一步證實，經常飲用含糖飲料與糖尿病前期及胰島素抗性之間，確實存在密切關聯。

年輕人為何忽略高血糖警訊？

杜思德分析指出，許多年輕人飲食不節制、攝取過量熱量又缺乏運動，長期易導致肥胖與胰島素阻抗，再加上對自身健康較為忽視，覺得自己年輕、身體不會那麼快出問題，等到有症狀時，病情往往已經發展一段時間。

臨床上，杜思德觀察到，許多年輕患者因為忙於工作，安排門診也經常臨時取消；即使領了藥，也未必依照醫囑規律服用，導致血糖控制效果不佳。值得注意的是，血糖若長期維持在高檔，會讓胰臟長時間處於過度運作的狀態，猶如機器日夜加班，久而久之不僅胰臟功能受損，也會對全身器官造成長遠的傷害。

香港中文大學內分泌學專家陳重娥教授在2025年亞洲糖尿病研究學會（AASD）會議，分享長期追蹤香港年輕糖尿病患者的研究成果指出，亞洲地區年輕型糖尿病患者比率明顯偏高，且多數人到院接受診斷時，病情已進展，合併心血管或腎臟併發症的風險也較高。

另外，陳重娥也發現，許多年輕患者在初期常遭誤診或延誤診斷，錯失早期治療時機，這與台灣部分患者因忙碌忽略病情、不規律服藥的情況有關。

事實上，糖尿病年輕化現象，正悄悄改寫下一代的健康命運。

40歲確診糖尿病，血糖不控制恐15年內洗腎

更令人憂心的是，年輕發病者因病程較長、血糖控制不穩定，反而比年長患者更容易出現各種慢性併發症與提早死亡風險。為何年輕型糖尿病更易出現併發症？歐弘毅解釋，40歲以前被診斷糖尿病，通常胰島β細胞功能惡化更快，併發症風險也更高。

「如果在40歲左右就罹患糖尿病，且血糖控制不佳，平均15年後，腎功能可能會開始惡化，甚至不到55歲就得面臨洗腎的風險，」歐弘毅提醒，這是一項重大的健康警訊，因為這類患者未來發生大血管病變、微血管病變、腎臟、視網膜與神經等併發症的機率，遠高於65歲才確診的糖尿病族群。

不只如此，歐弘毅引用健保資料指出，20至24歲確診糖尿病者的平均壽命，男性比同齡未罹病者短4.1歲，女性則短4.6歲。若在40歲確診，男性壽命減少2.4歲，女性則減少3歲；65歲才被診斷的患者，壽命幾乎不受影響。

此外，國外研究也指出，30歲即診斷罹患糖尿病的人，平均壽命比一般人減少14年。

搶救年輕人的健康！政府下修成人健檢年齡

面對糖尿病年輕化加速的趨勢，政府已積極啟動多項應對措施。自今年1月起，成人預防保健服務（成人健康檢查）篩檢年齡已下修至30歲，讓更多年輕族群能及早發現健康風險。同時也推動「CaReMe」整合照護計劃，根據患者病況、風險程度及生活習慣，提供個別化的照護建議與治療方案。

預防糖尿病，不能只是醫療體系的責任，也必須從每個人開始行動。歐弘毅提醒，血糖異常不是一件小事，一旦放任失控，傷害的不只是腎臟與心臟，還可能一點一滴吞噬你的生活品質與壽命，不能輕忽。

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