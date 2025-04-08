剴剴案修法「出養評估回歸政府」　估5月底後上路

▲社家署副署長張美美。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

男童剴剴受虐致死案，收出養媒合引發關注。衛福部針對相關辦法進行修正，未來機構僅進行收養媒合，出養評估則由政府負責。此修正案預告期滿，社會及家庭署今(8日)表示未有太多異議，預計5月底送法規會後正式上路。

台北市劉姓保母與胞妹涉嫌虐死新北市1歲男童剴剴，引發社會震驚及對收出養制度的廣泛討論。為此，衛福部社家署2月6日預告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」草案，昨日預告期滿。根據中央社報導，社家署副署長張美美表示，僅收到2則回覆，顯示修法方向獲得普遍支持。

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張美美進一步說明，修正前已與相關團體充分討論，因此公告期間未收到其他意見，預計5月底送法規會，審議完後可公告上路。修正後的重點包括：僅社會福利機構可申請成為收出養媒合機構，出養評估則由地方政府進行，媒合機構專注於收養申請。這些措施已在行政上先行實施。

另外，修正案也加強了收養人適性與收出養媒合評估，讓審查小組組成更為明確。若媒合成功，會先行共同生活，並明確訂出共同生活期間的鑑定與評估方法；地方政府也會加強對收養家庭的支持服務。

草案還新增了媒合服務者在提供服務期間應遵守的事項，包含在職訓練課程規定及內外部督導機制。社工人員的在職訓練中，應包括6小時有關兒童發展及辨識兒童受虐的敏感度課程。