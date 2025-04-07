不是不夠自律！　醫曝中年發福最大元兇

▲許多中年人吃得不多，也規律運動，但是仍變胖。（圖／翻攝自Facebook／基因醫師張家銘）

圖文／CTWANT

許多中年人發現，明明吃得不多、運動也開始規律，但脂肪卻依然堆積，腰圍、血糖、膽固醇也悄悄一起上升。對此，基因醫師張家銘破解迷思，稱很多人中年發胖不是減肥不夠努力，而是慢性發炎造成脂肪細胞『內亂』了。

基因醫師張家銘今（7日）在臉書發文，探討了中年發胖與慢性發炎之間的關聯性。他打破傳統「吃太多、動太少」的肥胖迷思，指出許多三四十歲族群即使控制飲食並規律運動，仍面臨頑固脂肪堆積與代謝指標惡化的困境。他強調，這並非個人自律不足所致，而是源於對身體訊號的誤解。

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根據2025年發表於《Nature Communications》的突破性研究，張家銘醫師解釋中年肥胖的關鍵機制在於脂肪組織的「內部溝通危機」。年輕時，脂肪幹細胞會透過釋放含有miR-145小分子核糖核酸的細胞外囊泡，維持免疫細胞的穩定狀態。然而隨年齡增長，這些「細胞對話框」數量與質量下降，導致巨噬細胞過度反應，引發慢性發炎性老化，進而觸發胰島素阻抗與代謝失調的惡性循環。

張家銘醫師比喻，當「細胞Wi-Fi」訊號中斷時，盲目節食就像不斷刷新無法載入的網頁，真正該做的是修復「路由器」——也就是改善細胞間的通訊能力。他也建議採取3階段策略：首先透過抗發炎飲食如Omega-3脂肪酸與多酚類物質穩定脂肪幹細胞功能；其次選擇間歇性有氧與阻力訓練等適度運動；最後重視睡眠品質與壓力管理，從根本修復細胞微環境。

該貼文特別指出這項研究的臨床轉譯價值：實驗中透過脂質體靶向遞送小分子核糖核酸，成功逆轉中年小鼠的代謝異常。張家銘醫師認為這預示著未來減重治療將從「熱量對抗」轉向「訊號修復」的新典範，開發針對細胞通訊的精准干預方案。

文末，張家銘醫師也呼籲大眾擺脫「意志力不足」的自我批判框架，理解中年肥胖實為生理系統的協調障礙。他強調唯有正確解讀脂肪組織的發炎訊號，透過科學方法重建細胞對話，才能實現真正可持續的健康管理，找回身體原有的代謝平衡與活力。

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