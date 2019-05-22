影／兒出生肝衰竭...勇媽捐肝秒點頭　老公心疼首次說出「肉麻話」

▲張小弟與父母出席北榮記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

今年3月21日生的張小弟確診致命「新生兒血鐵沈積症」，出生25天就完成活體肝臟移植，刷新全台紀錄。而在這項紀錄背後，也反映了父母無盡的愛，尤其是還在坐月子的媽媽，聽到醫療團隊捐肝要求，二話不說直接點頭，也讓木訥的先生感動落淚，也在結婚以來，第一次說出肉麻話。

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台北榮總今（22）日舉辦記者會，分享手術成果，張小弟也由父母抱在懷裡出席，現在2個月大的他氣色良好，完全看不出剛從鬼門關走一遭。

張小弟的媽媽吳采宸分享，張小弟是她的第二個小孩，在產檢時一切正常，沒想到出生後黃疸不退，月子中心察覺異常，建議到成大醫院就診，醫師懷疑為新生兒血鐵沈積症，當天就被收治到新生兒加護病房，之後更由醫療團隊轉介到台北榮總進行換肝。期間雖發生肺出血等緊急事件，所幸在醫療團隊密集治療下搶回一命，手術也得以如期進行。

▲張小弟切除的病肝，表面黑色部分皆為血鐵沈積。（圖／記者嚴云岑攝）

收治患者的台北榮總兒童外科主任劉君恕表示，新生兒血鐵沈積症為母親懷孕時於子宮內產生特別針對胎兒肝細胞的抗體，會破壞胎兒肝細胞並產生肝臟及其他組織中鐵質沈積。胎兒出生後隨即發生低血糖、凝血功能障礙、黃疸、水腫、寡尿等等肝臟衰竭的症狀，甚至多重器官衰竭，若未及早發現治療，基本上熬不過10天。

新生兒鐵血鐵沈積症只能靠換肝救命，由於台灣難有新生兒器捐，若有移植需求，第一時間都是詢問父母意願。劉君恕說，原本張小弟是要由爸爸捐贈，但醫療團隊評估，認為爸爸身型龐大，捐出肝臟就算經過切割，恐難塞進新生兒腹部，失敗率高達八成，才改尋求身型嬌小的媽媽意願。

「其實在來台北之前，我就有猜到可能是我來捐了。」吳采宸分享陪伴兒子治病的心路歷程，因為自己的肝較「薄」，對新生兒負擔相對小，最後果然是由她上陣。

▲劉君恕醫師到病房探望張小弟。（圖／北榮提供）

4月15日，吳采宸與張小弟同時進行捐肝與換肝手術，由醫療團隊取下一小部分左葉部肝臟，縫入張小弟體內，手術歷時9小時順利結束，張小弟的腹部留下了「賓士印記」，吳采宸也在右下腹留下為人母的「光榮之疤」。而愛子心切的她，在術後3天就下床，到加護病房看寶寶。

劉君恕說，醫療團隊當時詢問媽媽捐肝意願時，看起來十分嚴肅的爸爸瞬間落下男兒淚。面對記者詢問當下心境，張先生雖否認流淚，卻爆出另一大秘密。原來，不喜浪漫的他，在結婚以來從沒叫過太太「老婆」，也不曾說過一句肉麻的話，直到太太被推進手術房前，他才第一次傳簡訊說，「老婆謝謝你」。

張先生說，此次兒子能順利換肝，老婆貢獻極大，也感謝她每天忍受小孩哭鬧，日以繼夜地照顧小孩。他也對懷中的張小弟說出期許，「以後要孝順媽媽，成為獨立自主的人。」僅2個月大的張小弟自出席記者會以來一直在沉睡當中，只是咂了咂嘴回應。

▼劉君恕主任幫張小弟做檢查。（圖／北榮提供）