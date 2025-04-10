保險業務攬客勸「延後新生兒篩檢」　國健署發文制止：嚴重違規

▲國健署呼籲家長均應安排寶寶進行新生兒篩檢。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者邱俊吉／台北報導

近年有業務員為招攬保險，建議家長延後新生兒出生48小時應進行的新生兒篩檢，結果真有民眾拒檢，也延誤孩子的先天性疾病診斷與治療，對此國健署今強調，此屬違規行為，新生兒投保契約應明訂排除衛福部21項新生兒篩檢相關疾病等待期，家長對這類業務話術需多加提防。

根據台北榮總2024年12月公布資料，新生兒龐貝氏症的篩檢率在短短5年內下降到原有的6成左右，並有4、5名病童延誤診斷，錯失治療黃金期，此與保險業務員為招攬保險的話術恐有關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署署長吳昭軍今表示，新生兒先天性代謝異常疾病難以察覺，若未及時發現，可能造成不可逆的損害；據統計，2024年新生兒篩檢率逾99%，發現3340名異常個案，其中近9成為蠶豆症，也可見這項篩檢的必要性。

吳昭軍指出，所有家長均應於寶寶出生滿48小時儘早篩檢，勿因保險考量延後或拒絕，以免錯失黃金診斷與治療時機。

此外，吳昭軍說，事實上，金管會早於2012年即發函，並於2025年3月28日再次周知各保險公會，重申保險業辦理新生兒投保業務時，契約條款應明訂衛福部公告遺傳性疾病的新生兒篩檢項目，其相關疾病排除等待期規範，且新生兒篩檢非健康檢查，以要保書通知事項為准，不得另製作問卷與保戶，若獲知篩檢結果陽性，仍應視個別狀況適當處理，不宜逕行拒保。

吳昭軍表示，金管會已強調，保險業務員於招攬業務時，不得有為招攬保險目的，建議或勸誘家長不進行或延後新生兒篩檢的不當行為，國健署也提醒家長，應及早安排新生兒篩檢，如有健康問題，才能掌握治療黃金期，減少對寶寶的傷害，切勿被不正確的觀念誤導，造成無法挽回的遺憾。