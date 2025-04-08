男赴非旅遊染瘧疾！返台爆4症狀插管住加護　境外移入創19年新高

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年瘧疾境外移入嚴重，國內短短3個月來已經累積7例個案，創19年來新高，其中還有一例重症。疾管署表示，個案是參加非洲旅行團的60多歲男性，3月21日返台當天出現倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸，25日再因畏寒、尿量減少至急診，經診斷肝腎衰竭住院，後續確診染惡性瘧，目前仍呼吸衰竭插管住加護病房治療。

依疾管署監測資料顯示，國內今年截至4月7日累計7例境外移入個案，為近19年（2007至2025年）同期最高，年齡介於20多歲至60多歲，感染國家分別為獅子山及索羅門群島各2例，坦尚尼亞、肯亞及其他（非洲中部多國）各1例，其中6例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。

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近19年累計194例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾病管制署說明，今年7例境外移入瘧疾病例當中包括1例重症，為60多歲本國籍男性，2月下旬參加旅行團至中西非旅遊，3月21日返台後出現全身倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸等症狀至診所就醫，3月25日因不適症狀加劇且出現畏寒、尿量減少等症狀至醫院就醫，經通報檢驗確認感染惡性瘧，目前仍於加護病房住院治療中。

衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果，另目前同團旅客均無疑似症狀，已由地方政府衛生局進行追蹤管理。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明瘧疾防治。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，依據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，全球於2023年估計病例數為2.63億，死亡人數為597,000人，其中非洲區病例數和死亡人數分別佔全球之94%及95%，該地區病例數分布以非洲中、南部之奈及利亞、剛果民主共和國及烏干達等國為多，並以致病性最強的惡性瘧為主，常導致嚴重疾病和死亡。

近期資料顯示，衣索比亞今年迄今累計已逾90萬例病例，納米比亞於2024年12月底疫情上升，迄今累計逾2萬例病例。此外，亞洲地區印度今年累計逾1萬例病例，韓國今年累計20餘例病例，均與2024年同期相當。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用primaquine做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

▲疾管署提醒民眾，出遊前準備好以免感染瘧疾。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，109年至114年共計27例瘧疾確定病例中，僅3例曾服用瘧疾預防藥物（11.11%），其餘24例未服用或用藥史不明（88.89%）。疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

此外，旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。