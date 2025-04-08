「藥品課關稅」恐有缺藥潮？洪子仁點出「關鍵因素」

▲醫界擔憂，若藥物原料關稅提高，會連帶導致成品上漲。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普將對台灣特定產品加收32%關稅，更表示很快會對半導體與藥品開徵關稅，藥界擔心未來恐出現缺藥潮。對此，新光醫院副院長洪子仁指出，如果進到美國的原料關稅提高，製造成本就會提高，也會反映在藥物成品售價上，到時若健保的支付價格是低於該藥品的成本價，這個藥品就有可能退出台灣。

針對藥品開徵關稅，是否會造成缺藥？洪子仁說明，目前台灣進口藥品本身的關稅是0%、保健食品則是30%，未來藥品進口成本是否會增加，這跟進到美國原料關稅是否提高有關，一旦藥品進美國的關稅提高，就會導致原料藥成本上升，一定會導致藥品成本上升。

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洪子仁說，目前美國原料最大的供應來源是中國和印度，如果之後印度進口美國的原料關稅被提高，製造成本就會提高，那就會反映在成品售價上，對全世界的售價都會提高，藥物的價格上漲後，如果健保支付價格低於成本價，那該藥品就可能會退出台灣。

不過他也提到，現在要高度關注川普是否會對藥品進口美國的價格提出明確表示，不能等到關稅真的確定了、藥品漲價了，醫院因此出現缺藥問題，才去思考如何應變，從這次關稅風波中，政府應該知道醫療是國家安全戰略的重要一環，體系應該要轉型，做政策整合產業支持，確保台灣在這樣的全球不確定性中，還能維持永續和韌性。