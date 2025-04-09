27%業者違規賣菸給青少年　國健署假扮高中生調查：檳榔攤最多

▲國民健康署委託消基會調查，近3成業者違規販售菸品給青少年。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內禁菸年齡已經從未滿18歲提高到未滿20歲，業者應拒售菸品給這些青少年，但是根據國健署委託消基會最新進行的「喬裝測試」結果，仍有近3成的菸品販賣業者未查驗證件直接販售菸品，其中又以檳榔攤違規率近4成最多。國健署強調，業者應遵守「問年齡、查證件、告知法令」三步驟，否則違法供應菸品最高可處25萬元罰款。

菸害防制法已於112年3月22日修正施行，禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，國民健康署委託財團法人中華民國消費者文教基金會於去（113）年5月至11月期間進行「喬裝測試」調查，結果顯示，在全國22個縣市合計854家菸品販售場所中，仍有26.9%的菸品販賣業者未查驗證件直接販售菸品。

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▲消基會「喬裝測試」調查業者是否違規販售菸品給20歲以下青少年，測試人員穿著制服仍在檳榔攤買到紙菸。（圖／國健署提供）

消基會以「喬裝測試」（由年滿20歲的工讀生穿著高中、職學生制服）的方式，調查販賣菸品的商家在面對疑似未滿20歲的購買者，是否主動確認年齡，並要求查驗證件，或是直接拒賣。

消基會秘書長陳雅萍指出，113年各類販賣菸品場所的不合格率由高至低依序為檳榔攤38.6%、一般商店26.9%、連鎖超市或大賣場23.4%、連鎖便利商店21.5%。近3年（111至113年）各類菸品販售場所的整體平均不合格率分別為33.2%、29%及26.9%，呈現下降趨勢，屬於緩步在進步。

陳雅萍分析，連鎖超市與賣場違規率排名第三，但是不合格率和前一年相比卻是上升4.3個百分點，其中違規率最高是家樂福的40%，其次為小北百貨35%，高於平均值。至於便利商店方面，OK超商、萊爾富不合格率達到3成，也是違規情況較高。然而連鎖業者應該在法律遵從和教育普及比較高，建議應多加強員工訓練。

▲113年菸品販售喬裝測試結果。（圖／翻攝自國健署）

國健署副署長賈淑麗表示，針對喬裝測試違規賣菸的業者名單，皆轉請各地方政府衛生局加強稽查及輔導，並針對再次違規的業者依法處辦。去年地方政府衛生局稽查販賣菸品場所共計29餘萬次，已針對違法供應菸品予未滿20歲者計裁處134件，罰鍰金額新台幣115萬元。

呼籲業者應遵守法規，做好第一線的把關工作，於販賣菸品時，對於有年齡疑慮之消費者，應請其提出足以辨別年齡的證件，如消費者拒絕配合，為保護未滿20歲之國人健康，業者應拒絕販賣。

▲▼113年菸品販售喬裝測試結果，上圖為連鎖賣場超市、下圖為便利商店。（圖／翻攝自國健署）