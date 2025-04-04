腦補地震是真的！醫曝「幻震陷阱」：連手錶震動都中招

▲醫師指出，腦補地震是真的，但這其實是身體正努力面對壓力與恐懼。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

你也有過「假性地震」？醫師指出，這是一種由大腦誤判觸發的感知錯覺，常在災後、餘震頻繁或大量接收地震訊息時出現，可能會因為過度警覺、焦慮失眠，甚至手錶震動、社群訊息提醒，都讓人「腦補」出地面在搖；假性地震通常1至2週會緩解，但若持續超過一個月，恐已影響身心健康。

醫師黃軒在臉書指出，「假性地震」是一種心理與感覺上的錯覺現象，指的是人在沒有真正地震發生的情況下，卻感受到地面或身體在搖晃。

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至於為何會出現假性地震？有科學家指出，這跟「神經過度反應、平衡系統錯亂、失眠和焦慮、數位造成幻震」有關，在連續大小地震之後，大腦的警覺系統（杏仁核與下視丘）被「打開」，常常進入高度戒備狀態，長期壓力會讓 ‌「島葉皮質」‌ 敏感度提高150%，這個負責整合感官訊息的腦區一旦過度活躍，連電風扇震動都可能被解讀成「災難前兆」。

而地震造成的晃動會干擾前庭系統（控制平衡感）與大腦整合感覺訊號的方式，就像搭船下船後會有「還在晃」的錯覺，這被稱為「陸地暈船症候群（Mal de Débarquement Syndrome）」，和假性地震原理相似。

另外，一直反覆看地震新聞或一直有餘震，會引發部分人的壓力與失眠，這會讓大腦處於興奮過度的狀態，研究發現‌焦慮症患者中有23%會出現「運動幻覺」。

在數位幻震方面，其實「地震速報」也可能誘發假性地震，有研究分析‌，每當社群媒體瘋傳地震消息，即使該區域，即使未測得震波，仍有 ‌17%民眾產生「震動既視感」；智慧手錶的 ‌「震動提醒功能」‌ 會強化錯覺，當手腕震動與環境噪音（如卡車經過）同時發生，大腦會自動「腦補」出地殼晃動的虛假記憶。

黃軒說，假性地震不是神經太敏感，而是身體正努力幫你面對壓力與恐懼，要分辨真假震感，可試試「水瓶偵測法」或吊飾驗證，並減少地震新聞曝露，回到身體本身找回安全感。