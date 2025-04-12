健保擬設「醫護薪資門檻」醫界憂倒閉潮　邱泰源揭2重點再評估

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署研擬修改健保特約管理辦法，保障醫事人員薪資，未達標準的醫療院所不予特約，讓醫界憂心此舉會讓醫院診所經營陷入困境，嚴重甚至會出現倒閉潮。衛福部長邱泰源今（12）日表示，這是希望讓醫療體系發展與民眾健康照顧更加周全，至於薪資規範部分，會依據職業屬性與所在地點不同，更細膩討論。

國內醫療環境常被詬病太過血汗，薪資也不符醫事人員的付出，健保署研擬修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，其中一項是針對醫事人員薪資進行規範，若未達每月公告最低工資2倍的醫院、1.5倍的診所，將列入「不予特約」的對象，也就是民眾到該院所就醫將無法使用健保。

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不過，相關規範引發醫界代表反彈，批評「健保署太霸道」，並認為這是要醫事機構公開醫事人員的平均月投保金額，也擔心影響醫療院所經營。

邱泰源今日出席龐貝氏症治療健保給付20週年紀念暨感謝特展開幕儀式會前受訪表示，健保特約管理辦法已經多年未修，為了能夠周全醫療體系發展與民眾健康照護，提出5大方向修改的草案，請相關團體一起討論。邱泰源強調，會依循3大原則，分別是維護民眾醫療品質、給予醫事人員專業尊嚴的工作的環境、醫療院所能夠順利的運作。

針對引發爭議的薪資問題，邱泰源強調，確實醫事人員所屬的地方不同、職業不同，會有不同的工作環境條件，衛福部會再徵詢相關團體，更細膩的討論，重點是希望醫事人員有合理的待遇，醫療院所在有更多支援情況之下照顧好同仁，醫療團隊照顧好全民健康，達到三贏局面。

本次修法也規劃針對病情已經穩定的住院病人若賴著不出院，將明文規範「健保不予給付或減少給付」。邱泰源回應，確實這議題也有不同意見，其實沒有一個病人會願意一直住院，如果返家後會有更好照顧，這也是健康台灣中長照3.0特別強調的「醫療跟後續照顧」的結合。

邱泰源表示，過去這段期間，國內出院準備與社區照護體系已大幅強化，「如果能事先安排好出院與後續銜接，就能讓病人安心、家屬安心。」他也分享自己30多年安寧照護經驗，強調許多情況下，只要醫病雙方能充分溝通，這時候法律的重要性就不是那麼大，最重要的是把病人的全程照顧好。