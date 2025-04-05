吃了會快樂還會瘦！營養師激推「多巴胺減重法」：多吃6大類食物

▲日常可透過攝取特定食物，可以促進體內多巴胺的生成。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

多巴胺會影響情緒，日常可透過攝取特定食物，促進體內多巴胺的生成，進而提升心情和幸福感。營養師吳悦慈指出，有助增加多巴胺分泌的食物包括富含「酪胺酸、Omega-3脂肪酸、益生菌、抗氧化劑、茶胺酸和鎂」，另外推薦使用「多巴胺管理減重法」調節多巴胺，以控制食慾和提升減重效果。

吳悦慈說明，多巴胺是影響情緒、動機和愉悅感的重要神經傳導物質，其實也有助減重，減重困難的原因，往往不在於意志力不足，而是受限於大腦的「獎勵系統」，當攝取高糖、高脂食物時，大腦會分泌大量多巴胺，帶來快樂並驅使重複這種行為。

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「多巴胺管理減重法」強調透過飲食調節多巴胺，以控制食慾和提升減重效果。吳悦慈建議，在日常飲食中可適量攝取富含酪胺酸、Omega-3脂肪酸、益生菌、抗氧化物質、茶胺酸及鎂的食物，以促進多巴胺的生成。

1.富含酪胺酸的食物：酪胺酸是身體產生多巴胺的主要原料，攝取富含酪胺酸的食物有助於多巴胺的合成，這類食物包括牛肉、豬肉、鮭魚、南瓜子、芝麻、大豆製品、乳製品等。

2.富含Omega-3脂肪酸的魚類：Omega-3 有助於保護大腦多巴胺神經元，幫助多巴胺順利釋放，如鮭魚、鯖魚和沙丁魚等富含Omega-3的魚類。

3.富含益生菌的食物：腸道健康與多巴胺的合成密切相關，食用無糖優格、無糖優酪乳、納豆等富含益生菌的發酵食品，有助於維持腸道菌群平衡，間接促進多巴胺的合成。

4.富含抗氧化劑的莓果類：藍莓、草莓等莓果富含抗氧化劑，能中和自由基、降低氧化壓力，有助於保護大腦多巴胺神經元不被傷害。

5.富含茶胺酸的綠茶：綠茶中的茶胺酸被認為可以促進多巴胺的釋放，飲用綠茶除了幫助穩定情緒，也可以提升身體抗氧化能力。

6.富含鎂的食物：鎂是多巴胺的合成路徑上的小幫手，可以幫助多巴胺合成更順利。堅果種子類、全穀類和深綠色葉菜等食物富含鎂，適量攝取有助於維持多巴胺的平衡。