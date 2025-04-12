2年5度腎結石！台中OL「雙腎像滿天星」　原因曝光

▲臺中醫院泌尿科主任朱朗軒說明，患者因副甲狀腺亢進導致鈣質代謝失衡，兩顆腎臟沉積大量小石頭宛如「滿天星」。（圖／院方提供）

文／CTWANT

夏天是結石好發季節，但台中市1名40歲女性，卻在2年內5度因為腎結石導致腰痛就醫，接受碎石手術，苦不堪言。幸好醫師發現發病狀況異常進一步檢查，赫然發現她罹患副甲狀腺機能亢進，體內代謝鈣質機能失控才會造成雙腎沉積大量結石，經手術切除副甲狀腺後，患者終於可以告別反覆腎結石就醫困擾。

衛生福利部臺中醫院泌尿科主任朱朗軒說，患者是上班族，去年5月第5度因腎結石就醫，接受碎石手術，當時就覺得不對勁，幫她安排抽血檢查，發現患者的副甲狀腺指數高出正常人3倍以上，進一步進行斷層掃描，更發現患者雙腎塞滿小石頭，影像中雙腎內宛如「滿天星」，確定是因為副甲狀腺亢進導致體內鈣質代謝異常，才會過去2年每3到6個月就要面臨腎結石反覆發病治療的困擾！

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朱朗軒說明，人體的鈣質代謝是由副甲狀腺調控，當副甲狀腺亢進，鈣質代謝出問題，就會反覆出現腎結石狀況，臨床上面對反覆性出現腎結石的患者，就會懷疑可能是副甲狀腺出現問題；除了該患者是副甲狀腺亢進，還有1名患者則是發現副甲狀腺腫瘤，幸好該患者經手術切除副甲狀腺，原本3到6個月就要接受碎石手術的她，追蹤至今1年都沒有再發作。

▲朱朗軒主任（右）跟放射師執行腎結石患者體外震波碎石術。（圖／院方提供）

朱朗軒表示，台灣人腎結石發生率約為10分之1，腎結石病因除與家族遺傳、代謝性疾病有關，後天飲水量的多寡也會是造成體內結石的原因，提醒民眾每天還是要飲用1500到2000毫升的水，尤其碰到酷熱的夏天，經常運動或暴露陽光下工作流汗較多的民眾，建議要喝2000到3000毫升的水，避免因為水分過少，造成尿酸沈積成結石。

此外，坊間流傳「多喝啤酒可以預防腎結石」，朱朗軒特別提醒「這是錯誤的說法」，啤酒會讓尿酸升高，反而容易生成結石，強調預防結石最有效的方法還是「多喝水」。

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