快訊／1歲童染腸病毒發病6天亡　時隔10年再現克沙奇B5奪命

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆腸病毒死亡！疾病管制署今（2）日公布1名南部1歲多男童，感染腸病毒克沙奇B5型併發急性腦炎，發病第6天過世，這也是時隔10年再次有感染克沙奇B5型奪命個案發生。今年短短3個月已經確認4起腸病毒重症，其中3例死亡，疾管署副署長羅一鈞示警，不排除進入流行期疫情會更嚴重。

羅一鈞說明，這名男童3月上旬出現發燒及呼吸道症狀，2天後開始有抽搐及意識不清等症狀至急診就醫診斷為急性腦炎，收住兒科加護病房治療，後續病況惡化快速，發病第6天不幸死亡，確認感染腸病毒克沙奇B5型。疫調顯示其家人、幼兒園都沒有出現疑似症狀，感染源不明。

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▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞指出，克沙奇B型是幼兒腸病毒輕症常見型別，一般症狀包含發燒、嘴巴破、手腳起水泡等常見腸病毒病徵，但是罕見引起重症。國內從2014年以來累計克沙奇B5重症8例，其中2例死亡，上一例死亡發生在2015年，這次是10年來再次有死亡個案出現。

依據疾管署監測資料顯示，近期國內整體腸病毒疫情處低點，其中0-2歲嬰幼兒腸病毒就診人次亦處低點未上升，另近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型，與其他多型別腸病毒。

羅一鈞指出，今年短短3個月已經有4起腸病毒重症，為5年同期新高，且其中3例死亡，須嚴密監測疫情變化並提高警覺。尤其現在疫情仍處低點，4月後天氣回暖，腸病毒活躍程度將提升，今年疫情比往年嚴重的可能性高。

疾管署指出，腸病毒的傳染力強，尤以家庭、人與人互動頻繁的場所最容易傳播，感染腸病毒幼童應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染。

清明假期將至，民眾出遊交流機會增加，容易造成疾病傳播，提醒家長及教托育人員特別留意幼兒健康情形及衛生習慣，注意居家及教托環境通風及定時清潔消毒，並教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等與人互動頻繁的場所、返家或進食前，皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手，落實生病應在家休息，以確保自身、同學及周遭親友的健康。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。