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醫揭女孩「愛愛前後」5件事必做！讓私密處不再搔癢刺痛

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲愛愛前後做好防護，避免私密處感染。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

性愛過程中兩人會有極為密切的接觸，如果沒做好防護或者衛生清潔，病菌可能也因此悄悄上身，後續引發陰道感染、尿道炎而備受困擾。婦產科醫師分享女性「愛愛」前後必做5件事情，讓人在享受甜蜜的同時，也能讓私密處保持清爽自在，避免搔癢或刺痛問題找上門。

婦產科醫師嚴絢上在臉書分享「愛愛必做5件事」，讓女性在親密關係的同時守護私密處健康，其中愛愛之前有三件事情必做，分別是泡澡、刷牙漱口、補充水分。

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嚴絢上指出，因為陰道、肛門及尿道的位置相鄰，容易讓細菌趁虛而入，造成感染，所以在親密接觸前用溫水溫柔清潔私密處，男性伴侶也要一同清潔，不僅讓身體放鬆，也能預防細菌入侵，一舉兩得。漱口則是因為嘴巴有好多看不見的細菌，如果有口愛的行為，清潔口腔能大大減少感染風險。至於補充水分，更是為了「事後」的重要步驟做準備。

愛愛後則有兩步驟簡單照護，嚴絢上說明，事後應該先上廁所，因為親密互動後，尿道口可能殘留細菌，透過排尿，可以把細菌「沖」走，減少尿道感染的風險。接著用清水沖澡，不需要過多的清潔用品，只要用溫水輕輕沖洗下體，去除體液殘留，保持乾爽即可。

嚴絢上強調，私密處需要被細心呵護，不正確的清潔方式或忽略這些細節，真的很容易讓細菌找上門。特別是有性生活的女性，陰道與尿道感染的機率也會大幅提升，記住這些簡單的小步驟，就能讓甜蜜時光不再有後顧之憂。

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關鍵字： 健康 性愛 清潔 女性 醫師

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