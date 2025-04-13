「濕疹」長小水泡癢爆！營養師示警「地雷飲食」：巧克力也別吃

▲台灣天氣潮濕加上忽冷忽熱，不少人因此出現濕疹問題。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台灣天氣潮濕加上忽冷忽熱，不少人手腳因此出現小水泡，整個奇癢無比。營養師指出，濕疹除了跟天氣變化、生活壓力、遺傳體質有關外，飲食上也建議要避免吃會促進發炎或過敏的食物，另濕疹發作期間，要避開「巧克力、燕麥、罐頭食品、內臟」類等鈷、鎳含量較高的食物。

好食課營養師李宜樺指出，濕疹並不是單一種疾病，而是皮膚發炎或過敏，在臨床上是無法被明確診斷的皮膚發炎症狀，都可以歸為「濕疹」，包含汗皰疹、異位性皮膚炎等，因為濕疹定義很廣泛，所以皮膚癢、脫皮、紅腫、起紅疹或水泡、皮膚增厚都是濕疹的典型症狀。

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有濕疹問題的人，除了建議要避開自身過敏食物，如常見的牛奶、雞蛋等過敏原。另外，研究也發現，接觸「鎳、鈷、鉻」等金屬可能會誘發汗皰疹，因此建議濕疹期間，可以多避開巧克力、燕麥、罐頭食品、內臟類等鈷、鎳含量較高的食物。

而在飲食建議上，可以多吃些抗發炎、維護皮膚的食材。包括「ω-3脂肪酸」可幫助減少體內發炎反應，改善皮膚搔癢問題，食材包含鮭魚、鯖魚、亞麻仁油；「鋅」可幫助角質細胞分化與皮膚修復，食材包含海鮮（牡蠣）、牛肉、南瓜子。

「維生素C」可幫助抗發炎抗氧化，可促進人類皮膚角質形成細胞的分化，強化皮膚防禦，食材包含芭樂、奇異果、甜椒、苦瓜；「維生素A」可幫助皮膚維持完整性，食材包含地瓜、南瓜，也可透過深綠色蔬菜補胡蘿蔔素來轉化成維生素A。李宜樺也提醒，症狀嚴重難以止癢者，建議就醫諮詢醫師建議用藥。



▲營養師建議濕疹飲食。（圖／好食課提供）