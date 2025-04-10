ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

男病患抓狂「打臉踹肚」2名護理師　衛福部：最重判3年

▲▼基隆長庚醫院、基隆長庚紀念醫院。（圖／基隆長庚醫院）

▲基隆長庚醫院女護理師關心病患竟遭毆打。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

基隆長庚醫院昨（9日）上午8時許發生一起醫療暴力事件，一名男子在急診室揮手打中女護理師臉部和踢中另一名護理師腹部。對此，衛福部今表示，嚴正譴責任何形式的暴力，依據《醫療法》規定，暴力醫護人員可移送司法機關偵辦，涉及刑事責任者可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下之罰金。

基隆長庚醫院昨（9日）上午8時收治一名男姓患者，因拒絕被醫護人員碰觸情緒激動，在急診室揮手抗拒時，不慎打中女護理師臉部，另一名女護理師上前關切時，又遭踢中腹部。目前2名受傷護理師已提告《醫療法》，全案由警方偵辦中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部照護司司長蔡淑鳳指出，醫院平時應依《職業安全衛生法》善盡預防與保護責任，當暴力事件發生，應通報警方到場排除、制止，並由警察或衛生機關依相關規定移送司法機關或處以罰鍰。

蔡淑鳳說，民眾就醫不理性對待護理人員的行為也是醫院護理人員流失的原因之一，對於任何暴力滋擾護理人員的行為絶不容忍，依據《醫療法》第24條及106條規定暴力醫護人員可移送司法機關偵辦，涉及刑事責任者可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下之罰金。

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

關鍵字： 長庚醫院 基隆長庚 護理師

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

男病患抓狂「打臉踹肚」2名護理師　衛福部：最重判3年

男性染HPV恐致頭頸癌　醫曝高風險2原因：9成無法自然產生抗體

35歲男腹痛腹瀉近1年　內視鏡膠囊揪出罹患「克隆氏症」

不是漱口水！ 醫揭刷牙前「多做1事」助排毒：牙菌斑大減

台灣首例！孝兒「肝太小」照救癌父　2階段移植登國際期刊

47歲女血便以為痔瘡「竟是直腸癌四期」　醫曝5症狀易誤認

改善性功能、漏尿　林佳達醫師導入低能量體外震波治療

保險業務攬客勸「延後新生兒篩檢」　國健署發文制止：嚴重違規

食藥署修訂「保骨」健康食品評估　5項認證改人體試驗

讀者迴響

回到最上面