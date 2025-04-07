關稅恐釀缺藥危機　專家揭實際衝擊：政府應盤點藥品來源國

▲美國總統川普對等關稅政策衝擊全球。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普近日拋出對等關稅政策衝擊全球，且下一波更可能朝藥品下手，外界擔憂恐怕引起國內缺藥潮。台灣醫藥品法規學會理事長、前食藥局長康照洲今（7）日受訪表示，目前評估提高關稅不至於造成缺藥，但美國產製藥物的成本提高，恐讓價格上漲，這才是問題所在，政府應儘速盤點清單釐清哪些藥物屬於美國製造，並且尋求歐洲等其他替代來源。





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▲陽明交通大學藥物科學院榮譽教授、前食藥局長康照洲。（圖／ETtoday資料照）

康照洲分析，台灣本來對藥品就是零關稅，預計藥品進來是不會有影響，看不出有缺藥問題。不過，我方從美國進口可能比較屬於貴的藥、新的藥，近期關稅政策影響也會讓美國物價上漲，導致相關製藥成本提高，藥物價格會上漲。

康照洲強調，現在政府應該盤點藥品來源國家，釐清有哪些藥物從美國進口，這些藥物是否沒有取代性，現在許多藥物在歐洲、跨國藥廠也有供應，應該多了解。也就是說，國內要進口藥品還有很多地方可以買，但如果要從美國來，成本就會提高。

不過就產業面來說另有憂心之處。康照洲表示，國內代工、學名藥市場雖然不是非常大，但一年出口美國仍約有百億規模，除非有部分藥廠本身有廠在美國，否則這些藥品恐怕會受到關稅影響，但是否會造成我國藥品失去競爭力有待觀察。

康照洲也分析，台灣藥品零關稅，美國對台灣出口的藥品，相對要給予低關稅才對，畢竟美國前一陣子才從中國大陸進口原料藥品，因美國本身的醫療費用已經一路在往上增加；而台灣方面，政府也應該出力或鼓勵產商往東南亞或歐洲去外銷，轉移市場。目前評估不出來會有缺藥的問題，但全世界大亂，誰也說不上來。