英國爆M痘不明原因感染　我疾管署開放6類人「減痛」打疫苗

▲M痘疫苗資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際Ｍ痘疫情燒，世衛持續示警新變種Ib型病毒，英國甚至出現不明感染源個案；至於國內尚未有感染變種病毒個案，但近期仍有零星個案發生。疾病管制署近期放寬梅毒、淋病、HIV感染等6類人接種M痘疫苗可改「皮下注射」，副署長羅一鈞表示，希望讓民眾更方便接種，相較於原本皮內注射，皮下打起來也比較不痛。

國內從2023年3月底開始提供公費M痘疫苗，適用對象包括近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等），以及過去曾罹患性病者或性接觸對象等。

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疾病管制署近期發文醫學會，為提升風險族群M痘疫苗接種涵蓋率及服務可近性，自即日起，疑似或曾（含目前）通報梅毒、淋病、急性A、 B、C型病毒性肝炎者或HIV感染者，調整可提供M痘疫苗皮下接種服務。

羅一鈞說明，皮內接種劑量是皮下接種劑量的五分之一，這是因為疫情初期疫苗採購時供不應求，庫存有限，採皮內接種為原則讓疫苗能做最大利用，但皮內接種需要接受技術訓練，不是每個診間醫護人員都會。現在接種人數少，疫苗充足，也為了讓民眾方便在看診時順便打疫苗，因此開放上述對象可採皮下接種。

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

目前M痘疫情威脅仍在，特別是非洲新變型M痘Ib型病毒疫情持續，世衛組織今年二月宣布Ｍ痘維持為「國際關注公衛緊急事件(PHEIC)」，更於本月7日公布英國出現不明感染源且感染變種病毒的個案，是非洲以外首個感染源不明國家。

羅一鈞說明，新的Ib型病毒傳播不限於性行為，也會家庭接觸傳播，包含幼兒、孕婦、免疫低下等3族群不但成為可能傳染對象，且感染後死亡風險較高。

至於國內疫情，羅一鈞表示，今年新增4例，包含3例本土、1例境外，最近1例確診日為3月26日，4月份還沒有新確診個案。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病以來，累計確診456人，分別是本土427、境外29，都是先前國際流行的第二型，尚無檢驗到新型M痘（第一型Ia或Ib）個案。

疾管署統計，國內公費M痘疫苗計接種16萬0,929人次，其中至少接種1劑95,676人、已完成2劑65,253人。另自2024/12/1起開放自費接種，已接種36人。目前M痘疫苗庫存1.8萬瓶（約5萬劑），效期最長至2027年年底。