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男性染HPV恐致頭頸癌　醫曝高風險2原因：9成無法自然產生抗體

陽痿、早洩、性無能、不舉、性功能障礙、性生活不協調（圖／記者黃克翔攝）

▲醫師提醒，HPV是男性健康隱形威脅。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

多數民眾時常將人類乳突病毒 （HPV）與女性健康劃上等號，卻忽略同時也是男性健康的隱形威脅，男性恐引發頭頸癌、生殖器疣等嚴重疾病。醫師提醒，男性「沒有常規篩檢工具」，且有9成的人無法自然產生抗體，進一步加大面對病毒的風險，建議男性也應該主動接種HPV疫苗來完善預防。

人類乳突病毒（HPV）主要藉由性接觸傳染，但也有機會因皮膚、黏膜接觸到帶有HPV的物品而在不知不覺中感染 ，潛伏期可能長達10年之久。開業醫師謝怡君指出，儘管HPV被廣泛認為主要影響女性，但男性在此病毒面前面臨著更嚴重的健康風險，尤其是頭頸癌及生殖器疣（菜花）等相關病症。

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為防範HPV威脅，醫師紛紛呼籲接種疫苗增加保護。台灣從原先只有國中女生可公費施打HPV疫苗外，即將進一步放寬到國中男學生也享有公費施打HPV疫苗的福利。

謝怡君從2006年的四價疫苗到2008年的二價疫苗，2014年就有涵蓋範圍更廣泛的九價疫苗問世，九價指的是九種不同的HPV型別，包括6、11會造成生殖器疣的低致癌型別以及16、18、31、33、45、52、58等高致癌型別，研究顯示，在男女的肛門癌及女性子宮頸癌的整合數據中，九價疫苗所涵蓋型別則多出19%。

過去也有研究指出，15歲以上男性，每3名就有1名感染至少一種HPV類型，且男性一生感染HPV的機率逾9成，國際研究也發現，且HPV導致口咽癌風險，男性大於女性。

謝怡君提醒，HPV感染不分性別與年齡，積極預防不嫌晚，男性也應接受HPV疫苗接種，女性同時更要定期做子宮頸抹片檢查，建議無論先前是使用公費或自費接種過二價或四價疫苗的民眾，只要健康狀況允許，應再次接種九價疫苗以達到更全面的保護。

【泰格與雪兒】控制狂男友

關鍵字： HPV 人類乳突病毒 HPV疫苗 公費對象

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