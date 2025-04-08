窮到睡公園也是病　股災中「極端貧窮、無家可歸」診斷成話題

▲台灣股市大跌，許多網友虧到自嘲要睡公園。（圖／記者任以芳攝）

記者邱俊吉／台北報導

美國總統川普發動關稅戰，害慘全球股市，台股也重挫，不少股友自嘲賠到家當都快沒了，可能要去睡公園。有趣的是，醫界這2天談到股災，也提到疾病診斷碼「ICD-10」中，竟有關於「極端貧窮」、「無家可歸」等診斷， 而且因為平常極少開立，某些醫師本以為是玩笑，一查才發現真有這些診斷。

「ICD-10」由世界衛生組織訂定， 大多數以各種「疾病」作為診斷並編碼，但仍有極少數是以患者的「狀態」編碼，例如「Z595」極端貧窮（extreme poverty）、「Z59.0」無家可歸（Homelessness）、「F43.0」急性壓力反應（Acute stress reaction）、「R45.2」不快樂（Unhappiness）、「Z63.7」其他影響家庭的生活壓力事件（Other stressful life events affecting family and household）等。

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一名不具名的心臟內科醫師表示，以前確實沒注意到這類診斷碼，所以也沒開過；一名不具名的急診科醫師則說，某些病人經確認為無家可歸的遊民，因此曾開過「Z59.0」，不過開立的頻率也不高。

台北市對於遊民的照護投入相當多心力，而北市聯醫院中興院區更是國內收治遊民數量名列前茅的績優醫療機構，該院整合醫學病房與衛生局等多個單位合力提供遊民的醫療相關服務，還曾獲得生策會國家品質標章多次肯定，不過該院整合醫學照護科主任蔡宏斌說，由於配套措施完整，收治遊民的非醫療部分，在收治同時便分配由社政部門主管，故開立「Z59.0」的機會反而相當少。

對於世界衛生組織將此類編碼放入「ICD-10」，蔡宏斌指出，其宗旨是為凸顯全人健康並非所有層面都由醫療、藥物涵蓋，才會將這種類似分類患者社經狀態的編碼納入，不過某些診斷在台灣要開立的頻率極低，例如代表極端貧窮的「Z595」，以國內貧富差距現況，應不足以下此診斷，可能要在部分「吉尼係數」（計算民眾財富分布的指數，愈高代表貧富愈不均）偏高的地區如美國、香港等才會見到。

蔡宏斌也說，由於健保制度的設計與醫藥費用息息相關，開立極端貧窮、無家可歸等診斷，較不容易與醫藥給付產生清楚連結，所以一般醫師下此類診斷的機率甚低，沒想到會在這波股災中意外成為話題。