國內增3例麻疹！20多歲男「僅臉部出疹」　感染源待釐清

▲疾管署4/8疫情週報，疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內麻疹疫情創6年新高！疾病管制署今（8）日公布國內上周新增3例麻疹病例，其中有一例國內感染是北部20多歲男性，出現發燒、喉嚨痛研判是感冒，3天後臉部出疹才到急診就醫確診，調查他近期無國外旅遊史，但朋友是越南麻疹境外移入個案就醫接觸者，可能有足跡重疊，感染源還有待釐清。

疾管署今日公布國內上周新增3例麻疹確定病例，包括2例境外移入及1例國內感染，於3月25日至4月1日間發病， 3月25日至4月3日間出疹。疾管署防疫醫師林詠青表示，國內感染個案是北部20多歲男性，4月上旬出現發燒、喉嚨痛到診所就醫，當時診斷為感冒，發病3天後臉上出疹，到急診就醫遭通報麻疹。

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林詠青指出，個案一開始症狀不具特異性，容易和感冒重疊，診斷不易。疾管署副署長羅一鈞也補充，個案較特別是僅有臉部出疹，沒有像其他麻疹個案的出疹會擴散到全身，感謝急診醫師相當警覺。

羅一鈞表示，後續疫調顯示個案近期無國外旅遊史，其友人曾為越南麻疹境外移入個案的就醫接觸者，雖然沒有直接接觸，但可能有足跡重疊，感染源仍待釐清；另也匡列同住接觸者3人，監測至4月22日。

此外，調查個案在兒童時期有打過麻疹疫苗，羅一鈞表示，國內20至30歲麻疹個案小時候通常接種過，有少數民眾接種後會有免疫力衰退情形。

國內今年麻疹疫情比往年嚴重，疾管署統計，今年截至4月7日累計22例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中8例為國內感染病例，另14例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為6年同期新高。

疾管署呼籲，提醒欲前往越南等麻疹流行區民眾應做好自我防護，國外旅遊期間，隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻、適時佩戴口罩。羅一鈞另提到，目前自費麻疹疫苗有限，由於國內群體免疫保護足夠，前往流行地區不用特別打疫苗，留給高風險醫護等人接種。

疾管署提醒，民眾返國時如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3周內請留意自身健康狀況，如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及相關接觸史。