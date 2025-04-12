從指甲看「5個身體警訊」　營養師：變薄凹陷可能是貧血

▲從指甲可以看出身體健康。（圖／記者趙于婷攝）

生活中心／綜合報導

你經常指甲斷掉或者有白線嗎？營養師高敏敏表示，指甲狀態可能是身體發出的健康警訊，例如凸起直條紋表示代謝變慢，變薄、凹陷則可能是缺鐵性貧血。她整理出5大症狀以及相應的飲食建議，也提醒大家用3C時盡量使用手指，少使用指甲敲擊。

高敏敏在臉書發文指出，健康的指甲應呈現紅潤粉紅色、表面有光澤、厚度均勻、壓起來有彈性、不易斷裂以及表面沒有龜裂、凹洞紋路，如果你經常指甲斷掉、有白線等症狀，都有可能是身體發出的警訊。

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高敏敏列出指甲的5種症狀：

凸起直條紋

屬於指甲的老化現象，也就是身體的代謝變慢，類似指甲的皺紋、生長紋路，建議可補充優質蛋白質，食用鮭魚、蝦子、雞胸肉、豆漿等，或者富含植化素的莓果、菠菜、胡蘿蔔、小番茄等，都可維持指甲健康生長，幫助抗氧化、老化。

白色橫條紋

可能是身體缺鈣或菸鹼素（也就是維生素B3），飲食上補鈣可選擇牛奶、起司、優格、小魚乾等，菸鹼素補充則是肉類、糙米、堅果、深綠色蔬菜。

白斑、粗橫線

可能是缺鋅或壓力大、勞累導致，可攝取牡蠣、牛肉、黑木耳、南瓜子等含鋅的食物，或者補充維生素C，食用甜椒、芭樂、花椰菜、奇異果等。

甲面變薄、凹陷

經常發生在缺鐵性貧血族身上，建議補充高鐵食物，包括豬血、九孔、西施舌、生紫菜等，或者鮭魚、蝦子、雞胸肉、豆漿等優質蛋白質。

指甲易斷裂

可能是缺葉酸或生物素（也就是維生素 B7)，可食用黑豆、豬肝、綠豆、菠菜等來補充葉酸，或者攝取牛奶、熟蛋黃、酵母、酪梨等來補充生物素。

高敏敏提醒，除了飲食要吃充足的營養之外，常常敲鍵盤、滑手機的人，用3C時盡量使用手指，少使用指甲敲擊，才能養出健康又美美的指甲。

▲高敏敏整理出指甲症狀以及相應的飲食建議。（圖／取自營養師高敏敏臉書）