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中和麥當勞「整顆蛋殼」包在漢堡裡！衛生局要查了

▲網友透過外送平台訂購麥當勞中和店的早餐漢堡，在分切給小朋友時，驚見一整個蛋殼在裡面。（圖／翻攝自Facebook／我是中和人）

▲網友透過外送平台訂購麥當勞中和店的早餐漢堡，驚見一整個蛋殼在裡面。（圖／翻攝自Facebook／我是中和人）

記者趙于婷／台北報導

新北一名網友透過外送平台訂購麥當勞中和店的早餐漢堡，卻在分切給孩子時驚見漢堡中夾帶整片蛋殼，隨即向外送平台與麥當勞官方投訴。對此，新北市衛生局今日表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製作流程及人員教育訓練查核。

該名網友昨日在臉書社團「我是中和人」貼出照片表示，「今天早上透過外送平台訂購麥當勞中和店早餐，在分切給小朋友時發現漢堡內裡面竟有一個完整蛋殼。」他認為，照理說在煎蛋時應該就會發現，經過煎蛋人員、再來拼裝漢堡人員都沒發現，「這已經不是不小心了，這已經是故意的吧！」

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針對此一事件，新北市衛生局今日指出，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製作流程及人員教育訓練查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，《ETtoday新聞雲》記者向麥當勞求證，麥當勞回應，「台灣麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該餐廳員工作業確有疏失，餐廳主管得知顧客反映後，除親自聯繫顧客致歉、安排退費並重新製作產品外送；同時要求餐廳加強管理及人員訓練，避免類案再次發生。」

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關鍵字： 麥當勞 蛋殼

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