院方揭柯文哲手術狀況良好！還親自查看取出結石　將住院觀察1天

▲柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院，準備進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因左腎積水及左側輸尿管結石，今（2日）早上7點抵達部立台北醫院進行手術。院方稍早說明病情，柯文哲今日接受輸尿管鏡手術將1×0.5公分的結石擊碎並取出，手術時間約45分鐘。術後柯文哲腎水腫情況已明顯改善，麻醉消退後還親自查看取出的結石，後續將住院觀察一天。

柯文哲自去年9月起因案被羈押禁見至今，妻子陳佩琪日前透露，柯出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，截至1日已戒護就醫3次。由於柯左腎積水、左側輸尿管結石，今（2日）上午7點抵達台北醫院開刀。

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部立台北醫院上午10點38分發布新聞稿指出，柯文哲今天早上進行輸尿管鏡手術，手術過程歷時45分鐘，醫療團隊成功使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎並取出。

院方說明，為降低術後絞痛，醫師在柯文哲體內放置雙J管，此裝置會使人體出現正常的急尿感。術後腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定，柯文哲在麻醉退後清醒即親自查看取出的結石。

醫師已向病人及家屬完整解說病情，並給予抗痙攣藥物以緩解不適，預計雙J管將留置約五天，觀察後再行取出；醫院已安排後續回診，以確保恢復狀況良好。

台北醫院指出，目前醫師已開立抗痙攣藥物、抗生素及止痛藥，以支持術後康復。雖然柯文哲表示希望今日出院，但尊重醫療建議，將住院觀察一天，以確保術後恢復順利。陳佩琪在聽過病情解說並親自查看取出的結石之後，對醫療團隊的專業照護表示感謝。

台北醫院強調，院方醫療團隊將持續提供必要的照護與指導，確保病人順利康復。

立法院民眾黨團主任陳智菡今早透露，陳佩琪一早已經了解柯文哲病情與相關處置，主刀醫師是過去柯文哲台大醫院的同事，且是這方面的專家；陳佩琪聽了醫生手術方式和檢查報告後，安心不少，也請大家放心。

▼柯文哲妻子陳佩琪在恢復室外等待。（圖／攝影中心）