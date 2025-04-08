裕毛屋「葡萄籽油」致癌污染物超標！連2周違規改採「逐批查驗」

▲日本出口「葡萄籽油(C8670 COOKING OIL)」檢出含污染物質及毒素不符規定。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署今（8）日公布邊境查驗最新結果，知名「裕毛屋」從日本進口味之素葡萄籽油檢出「縮水甘油脂肪酸酯」致癌污染物超標，該批輸入量共10.66公斤需退運銷毀。裕毛屋上周才因為日本進口「米油」檢出含污染物質及毒素不符規定，本次再出現違規，邊境查驗將由加強抽批查驗調整為逐批查驗，也就是100%檢驗縮水甘油脂肪酸酯合格後才可以輸入。

食藥署公布最新邊境查驗不合格產品清單，共有7件違規產品，包含日本進口葡萄籽油含污染物質及毒素不符規定，另日本羊栖菜、水雲也遭檢出重金屬違規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署副署長林金富表示，業者「裕毛屋企業股份有限公司」輸入的日本葡萄籽油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯1,578 μg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為1,000 μg/kg，因此這批葡萄籽油已經超出標準，共10.66 公斤、24瓶在邊境必須退運或銷毀。

林金富表示，縮水甘油脂肪酸酯經過人體腸道水解成為縮水甘油，此時恐具有致癌性與基因毒性。裕毛屋上周才因為日本進口的「米油（CA297 OIL）」檢出縮水甘油脂肪酸酯超標違規遭退運，由於過去半年裕毛屋同產地同號列累積兩批油品不合格，後續食藥署針對裕毛屋在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，100%檢驗縮水甘油脂肪酸酯合格後才可以輸入。

此外，「大鬍子有限公司」輸入日本水雲，被檢出重金屬無機砷2.8 mg/kg、「富山國際貿易股份有限公司」輸入日本羊栖菜，被檢出重金屬無機砷62.6 mg/kg，都超出「食品中污染物質及毒素衛生標準」，需退運銷毀，後續針對大鬍子與富山國際在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。