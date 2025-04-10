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33歲男罹「強迫症」總反覆鎖門　醫曝4大人格特質

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師指出，強迫行為的背後，往往有深層的不安、恐懼與控制需求。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

33歲的張先生從高中起便被強迫思考與行為困擾多年，反覆鎖門、固定數字儀式，有一次看到網路衛教文，才驚覺自己的狀態可能是病。醫師指出，強迫性思考和重複行為屬於強迫症，這是一種精神健康問題，臨床上發現，強迫症患者可能同時具有強迫性人格特質，特徵包括「過度完美、固執、無法放鬆與工作狂傾向」。

張先生總是有反覆鎖門、固定數字儀式、對某些念頭過度罪惡的狀態，為此還放棄工作、社交退縮、生活漸趨封閉，原本以為自己只是個太敏感又愛鑽牛角尖的人，但沒想到是病。

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台北市立聯合醫院松德院區心身醫學科醫師唐守志指出，強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）是一種精神健康問題，其特徵是反覆出現令人苦惱的念頭（強迫性思考）與重複行為（強迫性行為），這些行為雖然可以暫時紓解焦慮，卻往往形成惡性循環，干擾日常生活，盛行率約占1%到2%，多在青少年發病，可能隨著內外壓力變化而起伏。

與之相似但不同的「強迫性人格疾患」則為一種人格特質障礙，常見於2%至7%的人口中，特徵包括過度完美、固執、無法放鬆與工作狂傾向。

唐守志說，兩者雖為不同診斷，但在臨床上常有30%到40%的共病率，強迫症患者可能同時具有強迫性人格特質，使得治療更具挑戰，若未及時處理，強迫症會嚴重影響生活品質與人際關係，造成個體陷入長期苦痛之中。

強迫症不是單靠意志力就能克服的。唐守志指出，它涉及大腦某些區域與血清素系統的功能異常，並且也與內在潛意識衝突有關，強迫症的治療不僅在消除症狀，更需要去了解症狀對人來說的意義。

張先生在治療中逐步理解自己的思考模式、人格特質與焦慮反應如何互相影響，學會與念頭共處，不再透過儀式麻痺自己。唐守志表示，強迫行為的背後，往往有深層的不安、恐懼與控制需求，若本身或身邊的人正面臨類似困難，要勇敢求助。

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

關鍵字： 強迫症 強迫性人格疾患 精神疾病

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