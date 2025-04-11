健保擬「保障醫事人員薪資」未達標不予特約　最快6月預告

▲健保署希望保障醫事人員薪資，健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫療環境常被詬病太過血汗、薪資也不符醫事人員的付出。健保署研擬修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，其中一項是針對醫事人員薪資進行規範，若未達每月公告最低工資2倍的醫院、1.5倍的診所，將列入「不予特約」的對象，也就是民眾到該院所就醫將無法使用健保。健保署強調，這是希望大家為改善醫事人員薪資待遇一起努力，辦法最快6月底報衛福部預告。

「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」從民國102年以來都沒有修正過，健保署決定啟動修法，提出五大面向修正草案，分別為「公平締約」、「賦予彈性（鬆綁）」、「擇優特約」、「授權明確」、「資訊對等」，並於昨天首度召開第一場說明會議，找來健保會委員、醫療界及付費者代表等共同討論。

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其中與醫事人員薪資相關，且引起最大關注與爭議的是「擇優特約」，健保署醫務管理組長劉林義表示，健保署認為，針對醫療資源充沛地區，應該是協助民眾找到「品質比較好的院所」來特約，不是誰來申請都可以特約。

擇優的標準有二，其一就是是否有把醫事人員薪資待遇做好保障，劉林義表示，本次考慮針對醫院、診所的專職醫事人員薪資待遇列入規範，初步規劃依據勞動部公告每月最低工資，醫院不得低於2倍，診所不得低於1.5倍，但是也會把醫院層級、地區、工作性質等不同列入討論。第二則是針對申報量大，規模已經接近小型醫院的大診所，未來也必須進行診所評鑑。

至於其他幾個修改面向，就「公平締約」的部分，劉林義說明，過去診所停業是整個機構停業，但醫院可以用部分科別停業，有些大型診所認為這不公平，另聽力所等機構尚未和健保特約，但已經歸類為醫事機構，會一起討論。

「賦予彈性」則是配合其他醫療法規修正相關規定，劉林義解釋，這比較屬於鬆綁面，過去醫療院所發生重大違規時，現行的特管辦法是「五年不予特約」，但參考醫療法、醫師法等其他法規都沒有這麼嚴重，因此，將跟其他法規同步，改為一年；而未來醫療院所報備支援範圍也將新增長照機構，不需要再「事前」報備。

「資訊對等」則是要求醫院必須針對民眾的自費項目，應正面表列，只要有使用到非健保項目都必須寫清楚、明確告知民眾。「授權明確」是配合刪除與其他醫療法規重覆規定者，讓醫事人員能依其他既有現行法規規定即可。

劉林義表示，健保特約合約每三年要申請續約一次，若想要順利續約，醫療院所未來就要求符合上面的所有規定。不過，有醫界代表對於薪資保障表示不滿，擔憂此舉恐造成醫院、診所倒一片。劉林義坦言有所爭議，但也還有討論的空間，但健保署的立場很簡單，只是希望大家都該想想如何改善醫事人員的薪資待遇，一起努力。

衛福部長邱泰源今日受訪被問及此事，他表示，健保改革是健康台灣重要一環，要怎麼要讓醫事人員工作待遇得到保障是各界關心，重點是讓醫療院所順利經營，也讓人員環境、薪資達到一定標準，一定會搜集各方意見，追求三贏。