接種疫苗不再久候！門諾「疫苗門診」3～5分鐘一站式快速服務

▲花蓮門諾醫院推出「疫苗門診」，民眾透過直通門診減少排隊等待的時間，經由家醫科醫師評估身體狀況即可施打。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院家醫科將於本月28日推出「疫苗門診」，為民眾提供更便捷的疫苗接種服務。民眾透過直通門診減少排隊等待的時間，施打當天只需經由家醫科醫師評估身體狀況即可施打，平均3-5分鐘即可完成疫苗注射，省時省力。



家醫科主任黃繩龍表示，院方將於每月最後一週的星期二下午時段定期開設「疫苗門診」，讓民眾在安排接種時擁有更多彈性與選擇。無論是肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗、帶狀皰疹疫苗，或是A型與B型肝炎疫苗等，都可在此門診施打。期盼透過此門診進行快速評估，不論是公費疫苗或自費疫苗，皆可即時完成接種，提供民眾更安全、便利與高效率的接種體驗。



黃繩龍指出，近期門診中，罹患帶狀泡疹到院求診的患者有逐漸增加的情況，免疫力低下所引發的疾病理應受到重視；許多民眾對「皮蛇」認識不足，等到發作時才驚覺其嚴重性。事實上，透過疫苗接種便能有效預防此類疾病的。



醫師說，帶狀皰疹疫苗，需在一年內分兩劑施打，理論上接種完成後可達到終身免疫。根據最新調查，2劑疫苗能保至少5年平安，不僅降低發生機率，就算復發症狀也相對輕微；特別是有慢性病如高血壓、糖尿病免疫力低下的長者，更應施打該疫苗。





帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」，是由水痘帶狀皰疹病毒（VZV）引起的疾病。當人體初次感染VZV時，會出現水痘症狀，痊癒後病毒潛伏在神經節中。當免疫力下降時，病毒可能再度活化，沿著神經節生長，導致帶狀泡疹的發生。醫師提醒，帶狀皰疹是因免疫或抵抗力降低所引起，因此一旦患有帶狀皰疹應充分休息，補充適度營養。



帶狀皰疹的主要症狀包括皮膚出現紅疹、水泡，伴隨劇烈疼痛。若不及時治療，可能導致帶狀皰疹後神經痛等併發症，嚴重影響生活品質。因此，預防帶狀皰疹的發生尤為重要。目前，台灣已引進新一代的非活性帶狀皰疹疫苗。根據調查50～69歲免疫系統正常的成年人在接種兩劑後，預防帶狀皰疹的效力高達97%，70歲以上的長輩也有91%的保護效力。



黃繩龍指出，家醫科「疫苗門診」，提供多樣化的疫苗選擇，滿足不同年齡層、不同健康狀況民眾的需求。透過專業醫師的評估與指導，民眾可以在最短的時間內完成疫苗接種，保障自身健康。