今年護理加薪第一槍！新光宣布5月起調升6.5%　新進人員起薪破5萬

▲護理人力是急診壅塞一大原因。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內急診壅塞問題之一為護理人力不足，健保署投入42.4億經費改善急診壅塞支付標準，並且要求醫院實際調升人員薪資才給付。新光醫院今（2）日開出護理人員加薪第一槍，5月1日起再調升全院輪值三班護理人員薪資6.5% ，新進人員月薪可達5.1萬元。

健保署5月1日起實施新制，包含調升急診醫護人力支付，其中急診觀察床護理費支付點數調升達60%，另也調升急救責任醫院加護病房支付、住院病床護理費等，預計整體投入費用42.4億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署長石崇良日前表示，相關措施5月1日實施，要求須扣合醫事人員薪資調整，也就是說，醫院應用於實際調升人員薪資或增聘人力，也要改善急診滯留指標等才會給付。

新光醫院今日宣布，今年5月1日起再調升全院輪值三班護理人員薪資6.5% ，新進輪值三班護理人員薪資從47,870元/月調升為51,000元/月，預計每年多支出3千9百萬，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達63,300元，此外提供四年免費住宿等福利措施，提高工作士氣。



新光醫院副院長洪子仁表示，今年各大醫院急診室壅塞特別嚴重，急重症醫療崩潰，最主要的原因是護理師不足，導致病房關閉，病人只能在急診待床足夠的護理人力是解決問題的根本，新光醫院輪值三班護理人員自2023年11月至今年5月調薪幅度超過20%，努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。

至於其他醫院，長庚財團法人行政中心執行長游進邦回應表示，長庚醫療體系在每年7月都會例行加薪，往年加薪幅度大約都有4%左右，今年評估人力現狀後，院方會加速招募，以疏解人力缺口，才有可能進一步改善關床與急診壅塞現象，至於今年的加薪漲幅還在研議中；長庚同步會讓護理人員正常排休，避免過勞造成出走潮。

同為公家醫院的台大醫院、三軍總醫院、台北榮總則表示，醫院為公務體系，薪資制度均依相關規定進行。北榮院長陳威明受訪表示，北榮針對人力留任問題一直採取滾動式修正，薪資條件在全國醫療院所中「絕對是前段班」，且前進不會有終點。陳威明強調，留任不該只用加薪來衡量，合理的薪資只是基本條件，真正關鍵的是尊重，給予醫護好的工作環境。