年輕人不舉！　醫揭4習慣造成

▲醫師說，現代年輕男性因為生活習慣，勃起功能障礙的比例節節上升。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師黃維倫提醒，不是上了年紀才會！4種讓年輕人不舉的壞習慣，包括好吃懶做、熬夜、抽菸、過量飲酒。

黃維倫近日在臉書說，你以為不舉是老男人的問題？不！現代年輕男性因為生活習慣，勃起功能障礙的比例節節上升！讓醫師告訴你，哪些習慣會讓你年紀輕輕就「軟趴趴」。

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1、好吃懶做

久坐、缺乏運動、精緻飲食會造成肥胖與三高（高血壓、高血糖、高血脂），影響血管健康，導致勃起功能障礙。肥胖也會導致睪固酮容易被脂肪代謝掉，進而影響性慾及性功能！

2、熬夜

睡不好=GG狀況差！研究指出，睡眠品質差的年輕男性，勃起功能障礙的機率是睡眠品質好的男性的6倍，可能的原因包含壓力激素上升、交感神經興奮並壓抑副交感神經、睪固酮濃度減少。

3、抽菸

菸會讓血管收縮並抑制一氧化氮（NO）的生成，導致血管擴張不易，也會造成血管內皮細胞病變，影響勃起功能。長期吸菸也會加速動脈硬化，進一步提高勃起功能障礙的風險。

4、過量飲酒

過量飲酒會抑制中樞神經，影響勃起功能，長期酗酒也會導致周邊神經病變，造成勃起功能障礙。此外，過量酒精也會降低睪固酮的濃度，導致性慾下降。

黃維倫提醒，年輕不鐵齒！不健康的生活方式，GG還是會抗議的唷。

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：抽菸有害健康！