兒科醫示警「4種玩具」超危險　恐割傷誤吞、害失明

▲醫師提醒，玩具水槍可能暗藏受傷風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

玩具是育兒時期不可或缺的物品，但有些玩具可能讓孩子置於危險之中！小兒科醫師巫漢盟指出，包括「捲尺手環、會噴水的洗澡玩具、巴克球、逼真的弓箭組」都是危險玩具，可能造成割傷、誤吞，甚至是眼睛失明。

巫漢盟在「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書專頁提到，玩具的危險隱藏在細節中，例如常見的懷舊短捲尺手環，大多是以鐵片加上絨布包覆製成，捲尺可以變成手環形狀戴在手腕上，但隨著使用時間長，外部的絨布可能會變得越來越薄，或是被裡面的鐵片割破，導致鐵片外露，增加割傷風險。

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而洗澡的好夥伴，如噴水小鴨、小水槍，也可能導致意外發生。巫漢盟說，之前國外就有孩子洗澡時，眼睛被噴到，眼睛開始泛紅，竟然因此發炎紅腫，最後變成蜂窩性組織炎。他強調，洗澡玩具大多是空心、難清潔，如果有水更可能會發霉，建議別購買無法徹底清潔的玩具。

「巴克球」更是惡名昭彰的玩具，過去就有多起小朋友不慎誤吞的事件，巴克球體積小、有磁力，有小朋友吞下後，緊緊吸附住腸胃道，造成腸穿孔，必須動手術才可取出。

另外，現今很多玩具做得越來越逼真，很多小男生愛玩的「弓箭組」也相當危險。巫漢盟提到，之前也曾聽說兩個小朋友玩一玩，弓箭箭矢插入孩子臉上，而且差點穿過眼睛或傷及顏面神經。

巫漢盟提醒，兒童玩具若沒有在安全規範下遊玩，仍可能發生不必要的意外，建議父母在買玩具或器具給孩子後，仍需在一旁觀察，以免發生不可預期的意外。