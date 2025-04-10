11歲童高燒、咳嗽染「會走路的肺炎」　醫示警「難辨別」病例增

▲台北慈濟醫院小兒科醫師吳秉昇。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

11歲的許小弟日前出現高燒4天、咳嗽等不適，之後還有胸悶、活力及食慾下降等情況，就醫抽血和做胸部X光檢查發現，發炎指數偏高且右下肺葉有感染情形，進一步檢查確定為肺炎黴漿菌感染。醫師指出，由於症狀與一般肺炎病菌、流感及新冠病毒感染相似，所以又被稱作「會走路的肺炎」，若輕忽嚴重恐併發腦炎。

台北慈濟醫院小兒科醫師吳秉昇指出，肺炎黴漿菌是社區性肺炎常見的致病菌之一，傳染方式主要為飛沫傳播，潛伏期通常約2至3周，高峰流行期約落在夏、秋，但由於台灣四季並不分明，一年四季皆有感染可能，後疫情時代黴漿菌肺炎病例有增加的趨勢，可能與免疫負債有關。

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黴漿菌肺炎通常好發於5歲以上的幼童及青少年，初期以長期咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀表現，之後慢慢出現胸痛及呼吸喘。吳秉昇說，由於症狀與一般肺炎病菌、流感及新冠病毒感染相似，不容易辨別，需要藉由聽診、抗體篩檢或核酸檢測確認，並配合胸部影像學檢查。

黴漿菌肺炎症狀通常輕微，所以又被稱作會走路的肺炎，但這也並不表示能夠輕忽感染。吳秉昇進一步指出，若沒有及時診治，除了造成肺部感染及氣喘惡化外，也有可能引發免疫反應，出現肺外症狀如蕁麻疹、多型性紅斑、口腔及眼結膜潰瘍，甚至併發腦炎。

後疫情時代，民眾戴口罩的比例下降，但黴漿菌肺炎在校園及家庭的傳播力不可小覷，且目前尚無黴漿菌疫苗可接種。吳秉昇提醒，戴口罩、勤洗手仍是最直接的預防，家長若發現孩童出現咳嗽、咳痰、呼吸喘、持續高燒不退、食慾活力下降等症狀時，應及時就醫，避免病情惡化。