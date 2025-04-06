他「恐怖泡泡尿」　醫一看：案情不單純

▲阿北因泡泡尿求診，經檢查出「大腸膀胱廔管」。（圖／翻攝戴定恩臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩表示，「恐怖的泡泡尿」！對泌尿科醫師而言，每天都有很多人因泡泡尿來看診，一位60歲阿北也來求診，經過詳細問診、尿液檢查還有超音波檢查，發現案情不單純，電腦斷層顯示「大腸膀胱廔管」。

戴定恩近日在臉書分享這起個案，他提到，阿北的尿中除了泡泡，還有雜質和混濁物，身體呈現發炎的症狀，尿到最後一刻，還會從尿道口排出氣體！

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戴定恩指出，身為泌尿科醫師，直覺告訴他這不尋常，腦中浮現許多鑑別診斷：腸道膀胱廔管、癌症、產氣性感染…等，立刻聯絡台北慈濟醫學中心的李名偉醫師；快速轉診後，電腦斷層顯示大腸膀胱廔管，所以腸道的氣體和糞便會從膀胱排出，同時造成感染。

戴定恩解釋，「廔管」是體內原本不相通的器官，多了一個通道連結在一起，造成不同的體液流到不該去的地方；阿北立刻就住院，接受進一步治療。

戴定恩表示，泡泡尿的可能原因與警訊：

►生理性原因（通常無害）

1、尿液沖擊力過強

如果尿液從較高的位置快速排出，可能會因為氣泡形成泡沫，就像水龍頭沖水一樣。

▼尿液沖擊力過強可能造成泡泡尿。（示意圖／記者簡仲豪攝）



2、短暫性脫水

當身體缺水時，尿液濃縮，尿中的蛋白質濃度稍高，可能會造成短暫泡泡尿。

3、飲食因素

攝取過多高蛋白食物（如肉類、蛋、乳製品），可能會短時間增加尿中蛋白，導致泡泡尿現象。

►病理性原因（需注意）

1、蛋白尿（腎臟問題）

如果泡泡尿持續且不易消散，可能是腎臟過濾異常，導致蛋白質流失，常見於腎絲球腎炎、腎病症候群、糖尿病腎病變等疾病。

2、尿路感染（UTI）

細菌感染可能導致尿液產生氣泡，並伴隨頻尿、灼熱感、尿異味等症狀。

3、糖尿病或高血壓引起的腎臟損害

長期高血糖或高血壓會影響腎功能，使蛋白質滲漏到尿液中，導致泡沫增多。

4、腎小管功能異常（FSGS、糖尿病腎病變等）

這些疾病會影響腎臟的過濾能力，使蛋白質滲漏，形成持續性的泡泡尿。

何時需要就醫？戴定恩說，如果泡泡尿只是偶爾出現，可能只是生理性影響，但如果有以下情況，建議盡快就醫檢查：

1、持續出現泡泡尿（超過數天）

2、泡泡不易消散且持續增多

3、伴隨下肢水腫、疲倦、食慾不振

4、尿液顏色異常（血尿、濃茶色）

5、頻尿、尿痛、發燒（可能為尿路感染）

戴定恩表示，透過尿液檢查（尿蛋白、尿比重）和腎功能檢測，可以確認是否有異常，希望這些資訊能幫助大家更了解泡泡尿的潛在危險！