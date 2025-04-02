為何有人怎麼吃都不胖？　「吃對食物」讓身體自動燃脂

▲有些人怎麼吃都不胖，關鍵因素可能在腸道裡的細菌。（示意圖／unsplash）

文／常春月刊

大家有沒有發現，有些人怎麼吃都不胖，而有些人連喝水都覺得自己在長肉？這其實不只是「代謝快」或「體質問題」，腸道裡的細菌可能才是關鍵！

腸道好菌夠多 身體代謝更順暢

[廣告]請繼續往下閱讀...

基因醫師張家銘指出，我們的腸道就像一座隱形的「代謝工廠」，住著數兆個微生物，負責幫助消化、吸收營養，甚至影響我們的體重、血糖、脂肪囤積，甚至肝臟健康。如果腸道裡的好菌夠多，身體就會代謝順暢，能量利用效率高，不容易發胖；但如果壞菌過多，腸道屏障變差，讓一些有害物質（像是脂多醣）滲透到血液裡，就會引發慢性發炎，讓脂肪越囤越多，甚至增加脂肪肝的風險。

吃對食物改變腸道菌相 提升脂肪燃燒效率

研究發現，吃對食物不只是補充營養，還能改變腸道菌相，影響代謝，讓脂肪不輕易堆積！特別是天然食物中的「類胡蘿蔔素」（Carotenoids），這些讓食物呈現紅色、黃色、綠色的天然色素，能幫助調整腸道微生物，讓身體的脂肪燃燒效率更高，發炎反應更低，代謝也更穩定。

．紅色食物：修復腸道，減少發炎，幫助脂肪代謝

番茄、西瓜、紅椒，甚至粉紅色的葡萄柚，這些食物都含有茄紅素（Lycopene），不只抗氧化，還能幫助腸道維持健康的微生物平衡。

科學家發現，茄紅素能增加腸道中的 Akkermansia 這種「守門員」細菌，這種菌能強化腸道屏障，防止壞菌和毒素滲透到血液中，進而降低慢性發炎。而且，Akkermansia 數量多的人，通常體脂肪比較少，代謝比較好，這也解釋了為什麼愛吃番茄、紅椒的人，通常身材比較勻稱，健康狀況也比較理想。

．黃色食物：燃燒脂肪，提升代謝，減少囤積

黃色的食物，像是南瓜、玉米、木瓜，甚至是海藻類，含有豐富的玉米黃素（Zeaxanthin）和岩藻黃素（Fucoxanthin），能幫助提升能量消耗，減少體脂肪囤積。

其中，岩藻黃素是目前減肥界的超級明星，來自褐藻的這種營養素，能夠活化棕色脂肪（BAT），讓身體更有效率地燃燒熱量，而不是囤積脂肪。此外，它還能改變腸道菌相，增加 Bacteroidetes（與瘦身相關的菌種），減少 Firmicutes（與肥胖相關的菌種）。

動物實驗發現，補充岩藻黃素的小鼠，不僅體重減輕，胰島素阻抗改善，甚至肝臟脂肪累積也大幅下降，顯示它對抗肥胖與脂肪肝的效果非常顯著。所以，如果大家覺得自己怎麼動都瘦不下來，或是肝功能數值有點高，不妨多吃一點這類黃色食物，幫助腸道微生物「重新開機」。

．綠色食物：抗發炎、修復腸道，讓消化更順暢

綠色食物，如菠菜、青花菜、酪梨，含有葉黃素（Lutein），它除了是「護眼高手」，還能幫助減少腸道發炎，修復腸道屏障，讓壞菌比較不容易入侵，幫助好菌穩定生長。

葉黃素的作用，就像是在腸道裡加裝一層「防護罩」，防止有害細菌影響腸道健康，減少腸漏（Leaky Gut），讓身體的代謝系統可以順利運作。如果大家經常腸胃不適、脹氣、便秘，或是吃了某些食物就容易腹瀉，那麼多吃綠色蔬菜，可能就是讓腸道恢復健康的關鍵。

．辣椒紅素與蝦紅素：加速新陳代謝，減少脂肪堆積

紅辣椒裡的辣椒紅素（Capsanthin），不只讓食物帶點辣味，還能幫助提升基礎代謝率，影響腸道菌相，讓燃脂效率提高，這也是為什麼愛吃辣的人，通常身體代謝較快，較不容易囤積脂肪。

來自蝦、蟹、鮭魚與紅藻的蝦紅素（Astaxanthin），則是超強的抗氧化劑，它能降低肝臟脂肪堆積，減少發炎，並調整腸道菌群，幫助肝臟排毒與脂肪代謝。

科學研究顯示，補充蝦紅素後，肝功能指標（ALT、AST）顯著下降，發炎反應減少，對於脂肪肝患者來說，是一個天然的健康選擇。

讓餐盤變得更繽紛 吃對比少吃更重要

減重、降血脂、預防脂肪肝，真的不只是「少吃、多運動」這麼簡單，吃對食物，讓腸道菌相恢復平衡，才是代謝穩定的關鍵。當腸道健康，發炎指數下降，脂肪自然不會輕易囤積。

所以，張家銘強調，重點不是少吃，而是吃對！ 如果大家的飲食習慣充滿加工食品、糖分、精緻澱粉，那麼大家的腸道菌群就會失衡，影響脂肪代謝，讓脂肪囤積得更快。但如果大家每天有意識地吃進紅色、黃色、綠色的天然食物，不僅能改變腸道菌相，還能讓身體自然燃燒脂肪，幫助肝臟維持健康狀態。

延伸閱讀：

·胰島素阻抗有「8大症狀」！瘦不下來、想吃甜都中 營養師授3招逆轉：碳水放午餐吃

·他減重「完全戒澱粉」卻變胖！醫一看菜單搖頭 教1招吃澱粉還能甩肉