47歲女血便以為痔瘡「竟是直腸癌四期」　醫曝5症狀易誤認

▲一名女性出現血便、下腹疼痛，竟是直腸癌轉移。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名47歲女性長期患有痔瘡，偶爾出現微量血便，某日開始出現斷斷續續的下腹疼痛，長達兩週，發現血便的顏色與以往不同，出血方式也有所改變，就醫才發現是罹患「高位直腸癌」且伴隨小區域肝臟轉移。醫師提醒，若出現血便、糞便帶黏液、排便習慣改變、腹部悶脹或疼痛、排便不順等情形，常被誤以為是痔瘡或腸躁症等腸胃問題，從而延誤診斷。

萬芳醫院大腸直腸外科李營東醫師指出，高位直腸癌是指發生於直腸近端的腫瘤，小區域肝臟轉移則指癌細胞已擴散至肝臟的局部區域，根據醫學定義，當直腸癌出現遠端轉移，即屬於第四期，所幸病人發現得早，在此情況下，五年存活率仍可達七成以上，目前病人持續接受化學治療並定期追蹤，尚未發現復發跡象。

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大腸直腸癌多年來高居國人十大癌症之一，近年更呈現年輕化趨勢，許多患者在50歲前即確診，醫界稱之為「早發型大腸癌」。李營東表示，多數早發型病人在初期沒有明顯症狀，該名病人因長期患有內痔，對血便變化較為敏感，才能及時察覺異常。

根據2022年《新英格蘭醫學期刊》發表的一項研究指出，早發型腸癌並無單一明確成因，而是多重危險因子交錯所致。李營東說，約16%至25%的早發型病人與遺傳有關；此外，生活型態也是關鍵因素，包括長期攝取高脂飲食、過量紅肉、缺乏纖維等，皆可能改變腸道菌相，使腸道長期處於慢性發炎狀態，進而提高癌變風險，值得注意的是，青少年時期若有肥胖情形，也可能因代謝、荷爾蒙與腸道菌相變化，增加罹癌機率。

隨著大腸直腸癌年齡層下降，政府自民國114年1月起，已將大腸癌篩檢年齡從50歲下修至45歲，以提高早期發現的機率。李營東提醒，及早發現、及早治療是提高存活率的關鍵，無論是否有家族病史，都應留意腸道健康，若出現疑似症狀，應儘早就醫，避免延誤治療時機。