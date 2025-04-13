男「胃食道逆流」竟發現肝癌！醫揪出「15cm大腫瘤」壓胃

▲一名男性胃食道逆流，竟是15公分肝腫瘤壓迫到胃。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

胃食道逆流竟檢查出腸癌！一名80歲老翁的10個月前突然覺得頭暈、心跳加速，緊急送急診發現高血壓，之後檢查出膽固醇過高，開始服藥控制，但之前又因胃食道逆流就醫，醫師一摸發現老先生肚子鼓鼓的、硬硬的，檢查才發現有一顆15公分的肝腫瘤壓迫到胃，才會導致胃食道逆流。

收治該病例的胃腸肝膽科醫師錢政弘在節目中指出，該名老翁以前身體狀況良好，沒有三高問題，但10個月前突然覺得頭脹、頭暈、心跳加速，送到急診量血壓發現超過200mmHg，進一步建議到心臟科檢查，結果發現膽固醇也飆到284mg/dL，因此開始服用降血壓、膽固醇的藥物。

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不過有天老翁又因為胃食道逆流就醫，錢政弘說，當時觸摸老翁肚子發現有點鼓鼓硬硬的，透過腹部超音波檢查才發現是肝癌，且腫瘤大到15公分壓迫到胃，才導致胃食道逆流。

而有關老翁的膽固醇問題，錢政弘指出，肝癌患者可能會有「腫瘤附屬徵候群」現象，癌細胞會導致肝臟代謝膽固醇異常，所以膽固醇會上升，另外還會導致血糖會降低，所以患者才會出現心跳快、心悸。至於民眾該如何預防肝癌？錢政弘建議，日常可以多吃含鎂量高的食物，像是糙米、腰果、黑豆等食物。