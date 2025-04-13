噴汗不一定瘦更快！醫曝「1運動」燃脂最有效　還能防失智

▲根據醫學實驗顯示，真正有效的運動是超慢跑。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人總以為運動一定要跑得快又喘到汗如雨下才夠「燃燒脂肪」，但其實有效的運動方式一點都不狼狽！台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，醫學實驗顯示，真正有效的運動是超慢跑，當用每小時約4到6公里、比快走稍快的速度慢跑時，每公里燃燒的熱量是走路的兩倍，跑得「剛剛好」時，才會打開的抗老基因。

超慢跑是日本福岡大學田中宏曉教授所推廣的運動方式，其實慢得像在散步，卻正在悄悄改變我們的身體細胞。張家銘說，輕輕跑其實燃得更深，更重要的是，慢跑之所以不只是燃脂，更能抗老、強心、控糖，關鍵就在於它能精準啟動體內一個名叫PGC-1α的分子。

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根據醫學實驗顯示，當用每小時約4到6公里、比快走稍快的速度慢跑時，每公里燃燒的熱量竟是走路的兩倍，而且心跳維持在「脂肪最容易被燃燒」的黃金區間，讓人能在毫無壓力的狀態下，默默開啟燃脂模式。

張家銘直言，「說到底，不是你不會瘦，而是你跑得太快，反而跳過了身體最該開機的那一段」，PGC-1α這個分子是粒線體的總指揮、能量代謝的CEO、細胞年輕化的主控鍵，只有當運動強度達到「乳酸閾值」，輕微喘氣但還能講話的程度時，PGC-1α才會被喚醒。

PGC-1α會促進粒線體再生、抑制慢性發炎、改善血糖與脂質代謝，還能延緩肌肉衰退與代謝下降，這正是對抗糖尿病、心血管疾病、失智與老化的底層關鍵。

張家銘提醒，別再把「有效」的運動等同於「爆汗」，PGC-1α的活化其實只需要願意用舒服的節奏動起來，像是每次運動20～30分鐘，一周累積150分鐘以上，就能有效促進這個抗老基因表現，連續幾周後，身體的代謝、血糖、血脂都會有顯著改善。