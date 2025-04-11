孩子哭鬧不止家長好崩潰！專家揭育兒應對「5步驟」避兒虐危機

▲避免情緒造成兒童傷害，臨床心理師蔡明娟說明家長自我照顧三情境策略。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

造成兒虐的情況相當複雜，有時家長情緒的一時失控，卻可能讓兒童受到永久性嚴重傷害。心理師指出，通常是寶寶哭鬧導致父母煩躁，為了讓孩子停止哭泣而出現不當對待。建議家長可以透過5步驟應對，把孩子先放置在安全處，透過空間轉換、動一動，甚至可以適度按摩放鬆等，讓自己冷靜下來調適心情重開機。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，統計近5年（109至113年）國內通報134件重大兒虐死傷案件，其中有63件屬於受虐性腦傷，佔比接近5成，逾9成發生在2歲以下。遭遇受虐性腦傷的孩子，有25%經治療仍不治死亡，75%則為不可逆的永久傷害，包含智能障礙、腦性麻痺、癲癇發作、行為問題及學習障礙。

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開業臨床心理師蔡明娟表示，雖然家長可能成為加害人，但就心理層面來說，他們也是需要協助、沒有辦法的人，可能是因為許多無奈、不知情等現實、問題導致事件發生。

蔡明娟建議，新手爸媽應該要有4個面向的「預備」和新常態共處，包含知能、心理、共親職、資源等預備。以認知準備來說，應要具備兒童照顧發展知能，接納且認知寶寶會有哭鬧情緒是正常，分辨哭鬧狀況，且學習相關照顧技巧。

如果面對寶寶哭鬧不止的照顧情境，蔡明娟建議可依照育兒應對5步驟，分別是1.停-按下暫停、2.走-走動步伐、3.吸-放慢呼吸、4.動-身體活動、5.轉-轉換思緒，提醒家長即時冷靜下來調適自己的心情，才能為兒少帶來健康安全的成長環境。

▲面對寶寶哭鬧不止的照顧情境，蔡明娟臨床心理師提出育兒應對五步驟。（圖／翻攝自衛福部簡報）

蔡明娟表示，「停」的部分，當家長覺得現在真的無法好好照顧這個孩子，就不要硬是面對，想著要怎麼辦反而更會慌亂，應該暫停下來，就把孩子放在安全的地方例如嬰兒床等處，先讓自己不安、慌亂情緒暫停。至於「走」，因為孩子的哭鬧是造成家長不舒服情緒問題，也建議離開孩子所在的現場，透過空間轉換爭取自己重整情緒時間。

蔡明娟分析，離開看不到孩子情緒比較容易緩和，接著可以做「深呼吸」，即便不會深呼吸也可以放慢呼吸，情緒各方面就會穩定，不會那麼焦躁，出現錯誤決策。

接著可以「嘗試動一動」，蔡明娟說，這有助於大腦活絡，當人壓力很大時，大腦會集中在情緒腦，容易失控慌亂，運動後血流運轉，比較有助於思考，情緒重新調節。如果動不了，可以用按摩工具或者坐按摩椅等，適度放鬆緊張肌肉，也有助於調節情緒。

最後一步驟「轉」，可以閉上眼睛冥想，想舒服輕鬆畫面，讓大腦平靜，甚至可以小睡一下，不用擔心睡過頭孩子怎麼辦，這時候的情緒即便睡著也不會睡太熟，但是可以調整自己，重新重開機。

▲衛生福利部自110年起將每年4月訂為兒少保護宣導月，今年特別舉辦「終止兒虐·守護系列記者會」。（圖／記者洪巧藍攝）

蔡明娟補充，新手爸媽的預備也包含心理層面，應該理解有孩子之後，生活失序是正常的，很多爸媽帶孩子會有完美、焦慮心情，應該把這個放下，比較心態也要放下。另外，共親職預備方面，要把工作、休息、育兒時間重新分配，夫妻共同照顧。資源預備上則建議連結親屬資源或者使用社會上的資源。

衛生福利部建議時刻關照家庭照顧者的身心健康，面對育兒議題，也可主動尋求資源，實體諮詢方面，可到在地「社會福利服務中心」、「家庭教育中心」、「親子館」，尋求育兒指導、教養諮詢、喘息服務、社區支持、經濟補助等支持服務。

衛福部也有提供線上資源：衛福瞳鈴眼正向教養影片1-10篇、親子教育教材、育兒親職資訊網、用愛教出快樂的孩子-0-6歲正向教養手冊、教育部家庭教育資源網。