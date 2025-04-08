國內麻疹創6年新高！境外移入「全來自越南」　當地病例破4千人

▲疾管署副署長羅一鈞說明疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

麻疹疫情拉警報！疾病管制署今（8）日公布上周新增3例麻疹確定病例（2例境外移入及1例國內感染），目前為止國內已經累積22例麻疹病例，其中有14例為境外移入都是來自越南，病例已經創下6年新高。疾管署副署長羅一鈞提醒，越南今年已經確診超過4千例麻疹，要前往的民眾要做好自我防護，返國後也要注意自身健康狀況。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周3例個案於3月25日至4月1日間發病， 3月25日至4月3日間出疹。境外移入個案為20多歲女性及30多歲男性，均為越南境外移入，因返國後出現發燒、出疹、喉嚨痛、咳嗽等症狀，經就醫通報檢驗確診；國內感染個案為北部20多歲男性，近期無國外旅遊史，惟其友人曾為越南麻疹境外移入個案之就醫接觸者，感染源待釐清。

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疾管署副署長羅一鈞表示，我國今年截至4月7日，累計22例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中8例為國內感染病例，另14例為境外移入病例，感染國家都是越南；值得關注的是，今年國內感染及境外移入病例數為6年同期新高。

羅一鈞指出，越南今年截至3月中旬全國63省市累計報告超過4.2萬例疑似病例，其中逾4,000例確診及5例死亡，超過70%病例為9個月至15歲以下孩童，其中超過95%未接種疫苗，尤以中、北部地區病例數遽增最為嚴峻且病例集中於都會地區。

觀察也發現，鄰近國家及地區包括日本、韓國及香港等境外移入病例多來自越南，國內已經將越南列為旅遊疫情建議等級的第二級警示(Alert)。此外，美國、加拿大近期疫情也明顯上升，美國麻疹疫情也已經列為旅遊疫情建議等級的第一級注意(Watch)。

羅一鈞提醒，欲前往越南等麻疹流行區民眾應做好自我防護，國外旅遊期間，隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻、適時佩戴口罩。但不建議前往流行地區打疫苗，目前自費麻疹疫苗有限，且國內常規疫苗接種率高，群體免疫保護足夠，建議留給醫護、空服人員等高風險人員優先接種。

至於幼兒常規疫苗則充足，提醒家中如有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，並避免帶未接種MMR疫苗之幼兒前往流行區。因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4周可洽衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗。

疾管署也提醒，民眾返國時如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3周內請留意自身健康狀況，如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及相關接觸史。