國人最常被2類毒蛇咬傷！嚴重恐腎衰竭、截肢　處置方式一次看

▲疾管署科長鄭雅芬說明毒蛇。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

4月起國內進入蛇咬旺季，疾管署統計每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，其中高達82.9%龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）兩類，為國人最常接觸、出現衝突的毒蛇。專家表示，毒蛇咬傷輕者出現局部腫脹疼痛，重者可造成呼吸障礙、瀰漫性出血、敗血症、不可逆之腎功能衰竭、截肢，甚至死亡；統計國內2017年至2021年這5年間仍有9人因蛇咬死亡。

疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬表示，國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

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鄭雅芬說明，根據健保資料庫的數據，國內2017至2021年間每年平均有979 人被毒蛇咬傷，依照抗蛇毒血清使用比例進行分析，82.9%患者使用的是抗龜殼花及赤尾青竹絲蛇毒血清，11%患者使用抗雨傘節及眼鏡蛇蛇毒血清，至於其他蛇毒血清或者同時使用兩種蛇毒血清的病例約佔5.8%；推估毒蛇咬傷比例依序為龜殼花及赤尾鮐、飯匙倩及雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇。

▲台灣常見毒蛇。（圖／疾管署提供）

根據文獻調查，過去抗蛇毒血清製劑未普遍上市供應前，被毒蛇咬傷者死亡率達6%；因抗蛇毒血清的種類完整與充足的供給，使台灣因毒蛇咬傷而死亡的人數大幅下降，死亡率也降至0.18%。

疾管署副署長羅一鈞指出，健保署資料也顯示，2017至2021年5年間仍然有9位國人因毒蛇咬傷而死亡，換算平均每年約有2人因毒蛇咬傷過世，所以特別提醒民眾，出遊時應做好防範措施，如果不慎被毒蛇咬傷，務必要儘速就醫，接受抗蛇毒血清治療。

清明連續假期即將到來，疾管署呼籲，民眾如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應做好自我保護，穿著長袖衣物及包鞋。鄭雅芬指出，大多數蛇類都不會主動攻擊人，只要與牠們保持距離，牠們通常會選擇離開，所以進入樹叢及草堆，要「打草驚蛇」，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。

▲蛇類咬傷衛教。（圖／疾管署提供）

鄭雅芬也提醒，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵，如果不記得蛇的樣子，描述當時環境也會有幫助，另也要要脫手錶、戒指等飾品，避免肢體腫脹加重傷害、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫。

另有應該避免做的「五不」，鄭雅芬提醒，遭蛇咬傷不要割開傷口，也不要用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

國內目前有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急，由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」，了解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

▲近3年抗蛇毒血清供應量及耗用量。（圖／疾管署提供）

疾管署為我國唯一產製且持有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證者，供應 4 種抗蛇毒血清；其中 2 種為雙價型血清（抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清、抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清），另 2 種則為單價型血清（抗百步蛇毒血清、抗鎖鏈蛇毒血清），每年儲備約3870劑。

鄭雅芬說明，國內每年平均耗用量約2,660 劑，近3年（2022-2024）每年平均供應抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清約2457劑、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清約784劑、抗百步蛇毒血清約107劑、抗鎖鏈蛇毒血清約36劑。