台股「上沖下洗」股民好煎熬！中醫2招快速緩解壓力：3穴位可常按

▲川普關稅政策造成台股近期波動極大，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

受美國總統關稅政策衝擊，近期台股上沖下洗、市場震盪劇烈，面對股市災情，許多投資人面臨高壓情境，擔憂可能因財富損失而導致情緒低落、焦慮甚至失眠。中醫師指出，可以透過中藥茶飲及穴位按摩，幫助民眾和緩心神、緩解壓力。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇表示，基於中醫理論「肝主疏洩」功能，肝在五行屬木，負責調節氣機、情志和血流的平衡。如果肝氣不暢或鬱滯，就可能導致情緒低落、煩躁易怒、胸悶脅痛等症狀，這在中醫稱為「肝氣鬱結」。中醫講的疏肝解鬱，其目的是通過調理肝臟功能，恢復氣機通暢，進而改善身心狀態。

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透過穴道、茶飲與生活小調整，有助改善情緒、調理氣結鬱悶情況。劉宗昇表示，按摩特定穴位可以快速緩解壓力、疏通肝氣，建議每天按摩以下這些穴位3-5次，每次5分鐘左右，力度以感到痠脹但不痛為宜。

1. 合谷穴（大腸經）：位於手背，拇指與食指之間的虎口處。按摩此穴能舒緩緊張情緒、頭痛等。

2. 內關穴（心包經）：位於前臂內側，腕橫紋上約2寸（三指寬）。按摩此穴可安神、緩解胸悶和焦慮。

3. 神門穴（心經）：位於手腕內側，小指側腕橫紋處。按摩此穴有助於鎮靜心神、改善失眠。

▲▼合谷穴（上），內關穴（下） 。（圖／馬光中醫提供）

▲神門穴的穴位圖 。（圖／馬光中醫提供）

劉宗昇指出，民眾也可以透過中藥茶飲從內調理，疏肝解鬱、安神助眠。例如玫瑰花茶，因為玫瑰花性溫，入肝經，有疏肝解鬱、活血化瘀的功效，只要取5-10朵乾燥玫瑰花，用熱水沖泡，加入少許蜂蜜調味，每日飲用1-2杯，能緩解情緒低落。

也可以嘗試「疏肝茶」，取柴胡3-5克、薄荷3克、甘草2克，沸水沖泡10分鐘飲用。柴胡是疏肝解鬱的經典藥材，此茶可舒緩肝氣鬱結引起的胸悶、煩躁。

至於「枸杞菊花茶」適合因壓力導致的眼睛乾澀和情緒不穩，劉宗昇說，菊花清肝明目，枸杞滋補肝腎。取菊花5-8朵、枸杞10粒，熱水沖泡，可每日飲用1-2杯。

面對股市災情，除了穴位按摩外，劉宗昇建議，民眾也要調整作息，避免熬夜，保持肝血充足，可減少口乾苦的症狀；多吃綠色食物來養肝，少吃辛辣油膩食物以免加重肝火；適度運動或冥想，幫助身體舒展及氣機流通。但如果焦慮情緒合併出現其他身體問題，仍須諮詢專業醫事人員。