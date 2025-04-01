柯文哲止痛藥吃最高劑量致腎水腫？　院方還原術後服藥情況自清

▲柯文哲於父親告別式現場，資料照。（圖／民眾黨提供）

記者洪巧藍／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日傳出血尿、噁心與腰痛等症狀，他的妻子陳佩琪日前在臉書透露，柯因劇烈腰痛使用止痛藥達成人每日最高建議量，引發外界議論。柯文哲戒護就醫的部立台北醫院今（1）日發布聲明，開立藥物僅需疼痛時使用，並由看守所人員保管，柯文哲僅術後三日有用藥，回診時檢查腎功能也正常，並無止痛藥過量導致腎水腫、腎衰竭等情況。

陳佩琪30日在臉書發文，指出3月2日首度解除禁見，去台北看守所探視柯文哲，發現先生狀況不佳，直喊「腰痛到受不了」，不知道原因，只能吃Tramadol 2#QID，總量已達每日最高建議劑量，「我心頭一驚，知道他耐受力高，但還是叫他早做些檢查，別只傻呼呼地吃藥。」直到3月25日，發現已有腎積水（hydronephrosis）情況。

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部立台北醫院今日特別澄清柯文哲治療與用藥情況，他於3月25日接受體外震波碎石手術，醫療團隊基於術後疼痛管理的考量，依專業開立Tramadol止痛藥，於醫囑上註明為一日四次、每次一顆，並於看診時明確指導病人僅需在疼痛時服用。該藥物由台北看守所人員保管，由所方依醫囑眼同服藥（所方人員看著病人用藥），病人無法自行取藥。

術後當天（3/25）柯文哲於晚上及睡前服用Tramadol止痛藥，術後第一天（3/26）早、中、晚、睡前服用Tramadol止痛藥，術後第二天（3/27）中午服用Tramadol止痛藥，即未再服用。術後第三天（3/28）柯文回診檢查，告知醫師疼痛、血尿均有改善；當日抽血檢查，腎功能正常。因此，關於服用止痛藥過量情形，及服用止痛藥導致腎水腫及腎衰竭的說法與事實不符。

部北強調，院方始終堅守專業醫療標準，提供病人最適切的治療與照護，在此特別澄清說明，以免造成病人及醫療團隊的不必要困擾。