吃好市多也能減重！醫師激推9種食物「瘦最快」

▲好市多有許多食品適合正在減重的民眾食用。（資料照／記者林育綾攝）

生活中心／台北報導

醫師魏士航近日在初日診所YouTube頻道上分享，針對正在減重或追求健康飲食的民眾，他推薦9項在美式賣場好市多（Costco）容易取得，且有助於減脂、促進代謝的優質食材，適合作為日常飲食的高效輔助。

魏士航指出，這些食材多數富含高纖維、優質蛋白質或健康脂肪，不僅能提升飽足感，也能減少脂肪囤積、穩定血糖與降低熱量攝取。他也提醒，搭配均衡飲食與良好生活習慣，能讓減重效果更為顯著。

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以下為魏士航推薦的9項「瘦最快」好市多必買食物：

1.花椰菜米

富含膳食纖維、維生素C及葉酸，有助於消除脂肪與減少水腫，甚至可取代米飯使用。

2.冷凍鱸魚

低脂高蛋白，每100克約含20克蛋白質，並富含硒、鉀、維生素D與B群，料理便利。

3.純牛肉漢堡片

選用草飼牛肉製成，無添加物，是高蛋白質且低碳水的飲食好選擇。

4.蝦仁

幾乎不含脂肪，蛋白質豐富，熱量僅為豬肉的一半，是方便快速攝取蛋白質的來源。

5.毛豆

富含不飽和脂肪酸、膳食纖維與蛋白質，冷凍包裝食用方便，是優質植物性蛋白來源。

6.冰烤地瓜

相比熱地瓜，含有較多抗性澱粉，升糖指數較低，有助穩定血糖與增加飽足感。

7.黃色櫛瓜

高纖低GI（升糖指數），可穩定血糖、幫助消水腫，是減重飲食的推薦蔬菜。

8.冷凍鯛魚片

肉質細緻易消化，含有人體必需的9種必需胺基酸，蛋白質攝取方便又健康。

9.酪梨

最佳天然脂肪來源，富含Omega-9與膳食纖維，有助提升飽足感並增加好脂肪攝取。

針對減重，衛福部國健署建議，正常吃三餐才是正確的作法，研究顯示減少用餐次數可能會讓下一餐吃得狼吞虎嚥，熱量攝入更高；而且用餐次數少，吸收率會提高，基礎代謝率下降，更不利於熱量消耗。如果白天少吃，晚上餓得受不了而吃宵夜，反而容易吃進更多熱量，且在夜間新陳代謝率低的時候轉換為脂肪儲存。

國健署指出，減重當中仍然要均衡攝取全穀根莖類、低脂乳品類、豆魚肉蛋類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，因為缺乏蔬果、穀類的纖維會有便秘問題；缺乏必需維生素、脂肪酸則可能造成口角炎、皮膚炎；缺乏礦物質，會造成身體慢性貧血、骨質疏鬆等問題；缺乏蛋白質會有營養不良、免疫力下降的問題出現。