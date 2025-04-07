開工了！　醫示警「4大核爆地雷」

▲您有休假症候群嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

清明4天連假結束，今天開工！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，4大地雷「會讓你核爆」，包括狂灌咖啡提神、報復性熬夜、跟同事比慘、周末補眠到中午。

黃軒在臉書說，長假之後小心「休假症候群」，有沒有無力拖著行李回去崗位？他個人都比較喜歡休假前一天，就已經回到家中，熟悉的起床、熟悉的作息，也預習回到崗位。

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黃軒表示，當連假落幕，你身心還在「待機」中？全球約65%成年人，曾在長假後出現「休假症候群」（Post-vacation Syndrome），這可不是矯情！根據《Journal of Occupational Health》研究，人類大腦需要平均1-3天切換「休閒模式」與「工作／學習模式」。

黃軒指出，想像你的神經系統，正在連續被灌醉在派對，突然你被拉進會議室，馬上要開會，你怎可以馬上清醒過來？大腦機制完全不允許你馬上醒過來，其實這就是連續假期後身心失調真相。

黃軒提醒，五大警訊是身體在「罷工抗議」：

1、你靈魂放飛了

你開始上班了，你還盯著電腦卻讀不進文字，彷彿意識還在沙灘上飄盪，因為那是源自你的前額葉皮質活動下降了！不要告訴老闆，你正在修復前額葉皮質，他們聽不懂的。

2、你腸胃正在革命

連續假日一直在聚餐轟炸狂吃之後，你的消化系統宛如故障的洗碗機，研究發現連續假期後大腸急躁症，就診率也會增加23%。

3、你的情緒正過山洞

你剛剛回到上班崗位，你會從焦慮、易怒到莫名憂鬱，那是神經傳導物質多巴胺濃度波動原因！

4、你睡眠時差變不好

你連續假日熬夜追劇，你的生物鐘會比跨時區飛行更難調整！《Sleep Medicine》證實，每1小時作息偏移需1.5天恢復。

5、你的決策又癱瘓了

你一上班，可能連午餐吃什麼都無法選擇？這可能又是大腦杏仁核（Amygdala），因壓力過載發出的求救訊號呢！

黃軒提到，你告訴老闆，這些都是源於腦中的前額葉皮質活動下降、多巴胺濃度波動不穩、杏仁核發出求救訊號，老闆聽不懂，你就說是大腦引起的「休假症候群」，也許勉強懂了一些？

黃軒寫道，那你又該如何處理自己的「休假症候群」呢？這才是重點吧！這裡有幾招超猛招式，保證讓你從假期後的混亂中殺出重圍：

1、作息「軟著陸」

別等到假期最後一天才想到要調整，提前1-3天開始把鬧鐘往前調，每天早起半小時，讓生物鐘慢慢回正軌。別再熬夜刷劇，不然回來上班你會後悔得想撞牆！

2、工作「先暖機」

假期最後一天，拿張紙列出回來後，你上班的前三天任務，分個輕重緩急。別一回來就想當超人，慢慢加速，給自己一點喘息空間。

3、動起來炸開壓力

運動是天然的壓力炸彈引爆器！每天30分鐘散步、跳繩，或來段熱血健身操，保證讓你從昏昏欲睡變成精神抖擻。

4、社交點燃正能量

約朋友喝杯茶水，聊聊假期瘋狂事蹟，別把自己關在家裡發霉，社交是治癒空虛的超強解藥！

5、給自己心理有VIP時段

別要求自己一回來就全開，給大腦幾天緩衝期，告訴自己：「我才剛從天堂回來，慢慢來很OK！」

6、專業救援待命

如果你連假之後，上了「一個禮拜的班之後，還是覺得天塌下來」，別硬扛，去找心理諮詢師聊聊。他們就像你的心靈消防員，隨時幫你滅火。

黃軒提醒，以下這些地雷會讓你核爆：

1、狂灌咖啡提神

會讓腎上腺素系統崩潰式反彈。

2、報復性熬夜

將創造「睡眠負債滾雪球效應」。

3、跟同事比慘

比較心態會激活大腦痛苦中樞。

4、周末補眠到中午

研究顯示超過1.5小時補眠會加劇混亂。

黃軒表示，長假後的低潮很正常，但你絕對有能力把它甩開！用對方法，你的假期不會變成「罪惡感製造機」，反而能成為下一次冒險的充電站；記住生活是你的舞台，休假症候群只是個小配角，別讓它搶戲，現在就動起來，把人生主控權奪回來吧！