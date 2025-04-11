5年63件兒少受虐性腦傷！2歲以下最多　醫揭「不當對待」警訊

▲衛生福利部自110年起將每年4月訂為兒少保護宣導月，今年特別舉辦「終止兒虐·守護系列記者會」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

1歲多男童剴剴遭保母凌虐致死引發國內關注，然而根據衛生福利部統計近5年兒虐案件，有63件屬於受虐性腦傷，造成死亡與永久性傷害，且9成都是2歲以下小朋友。醫師指出，研究已經證實一般居家搖晃、安撫或跌落意外等，造成嚴重顱內受傷機會極低，然而這樣的不當對待並不容易發現，提醒若發現孩子身上有不正常的瘀傷，要高度警覺。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，統計近5年（109至113年）國內通報134件重大兒虐死傷案件，其中有63件屬於受虐性腦傷，佔比接近5成，其中25%經治療仍不治死亡，75%則為不可逆的永久傷害。

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分析年齡，有高達73%為1歲以下，1至2歲則有19%，顯示兩歲以下就佔9成，這些孩子因為照顧者一時情緒失控的不當對待，遭受永久性的嚴重傷害，甚至就來不及長大。

張秀鴛指出，在兒少保護調查實務現場，家長對於兒童發生受虐性腦傷，第一時間多半否認有虐待行為，並常以意外跌落當藉口。然而，林口長庚醫院兒童加護科醫師李恩沛表示，兒童自150公分以下的高度跌落造成嚴重顱內受傷的機會極微。

李恩沛說明，受虐性腦傷過往被稱作嬰兒搖晃症候群，但這也導致一些錯誤觀念，認為一些安撫的搖晃，或是家中的意外，就有可能會導致像是很嚴重的腦出血、眼底出血或是頸椎受傷，甚至到院前就失去呼吸心跳、失去生命等情況，但是目前經過研究來證實，一般居家的搖晃或是安撫、意外等是不會導致受虐性腦傷的傷勢。

李恩沛就曾收治一名4個月大女嬰，爸爸說是小朋友不小心從床上跌落下來後抽搐，然而就醫時已經有硬腦膜下出血、眼底出血，後續變成植物人狀態，右邊的大腦還空掉。另有一名到院前死亡男嬰，雙側眼底多重出血，然而男嬰母親的同居人卻辯稱是玩飛高高導致。

▼4個月大女嬰腦傷成植物人。（圖／翻攝自衛福部保護司簡報）

李恩沛指出，受虐性腦傷通常伴隨著瀰漫性軸突損傷、視網膜出血等跡象，有7成以上會出現永久性神經功能障礙，包含：智能障礙、腦性麻痺、癲癇發作、行為問題及學習障礙，這些都是我們最不願意看到的情況。

李恩沛也坦言，要發現這些不當對待有其困難，最基本可以從「瘀傷」觀察；文獻指出，受虐性腦傷或是其他的受虐，有多達5~6成會伴隨瘀傷，當看到一些不正常的淤傷，就可能要高度警覺。至於一些精神活力差或是嘔吐等等，可能就要送醫做進一步的評估腦部是否受傷。

衛生福利部建議時刻關照家庭照顧者的身心健康，面對育兒議題，也可主動尋求資源，實體諮詢方面，可到在地「社會福利服務中心」、「家庭教育中心」、「親子館」，尋求育兒指導、教養諮詢、喘息服務、社區支持、經濟補助等支持服務。

另也有提供線上資源：衛福瞳鈴眼正向教養影片1-10篇、親子教育教材、育兒親職資訊網、用愛教出快樂的孩子-0-6歲正向教養手冊、教育部家庭教育資源網。