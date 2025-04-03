體重輕不代表健康！「瘦胖子」心血管死亡風險比肥胖者高52%

▲醫師提醒，體重正常的瘦胖子健康風險高。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一名45歲金融業女主管，BMI為20，屬於標準範圍，一直以為健康無虞，但健檢報告卻顯示三酸甘油脂過高，進一步檢查才發現已經有中度脂肪肝。減重專科醫師陳威龍指出，全球約有45%的人屬於「代謝性肥胖但體重正常」的「瘦胖子」，研究顯示，這些族群的心血管疾病的死亡風險，比過重或肥胖者高出52%。

陳威龍說，代謝性肥胖但體重正常（MONW，Metabolically Obese Normal Weight）的瘦胖子族群，雖然BMI介於正常範圍（18.5–24.9），但體脂率偏高（男性＞25%，女性>30%），且容易合併血糖、血脂、血壓等代謝指標異常，因而增加罹患慢性病的風險。

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此外，根據《JAMA》期刊研究顯示，這些族群的心血管疾病的死亡風險，比過重或肥胖者高出52%，而且年紀越大，風險越高，50到64歲的風險是20到34歲的3倍，65歲以上甚至高達4倍。

陳威龍解釋，肥胖者因體態明顯，比較容易警覺健康問題，進而尋求治療，相反地，即便瘦胖子族群普遍有腹部脂肪堆積、肌肉量不足的特徵，但因為體重正常而低估健康風險，直到糖尿病、心血管疾病找上門時才驚覺問題的嚴重性。

陳威龍分享一名45歲金融業女主管，BMI為20，健檢報告卻顯示三酸甘油脂過高，經過量測發現體脂率高達35%，透過腹部超音波檢查，發現已經有中度脂肪肝，而抽血檢測則顯示糖化血色素和胰島素阻抗偏高，屬於糖尿病高風險族群。

「瘦胖子」的成因除了基因影響，還與內臟脂肪過度堆積有關。陳威龍說，缺乏運動、不健康飲食（高糖、高澱粉）、高胰島素阻抗等，也都是增加內臟脂肪的因子之一，此外，肌肉是調節血糖的重要器官，肌肉量不足會降低身體利用葡萄糖的能力，導致血糖飆升，加速糖尿病惡化。

如何避免「瘦胖子」陷阱？陳威龍也提供以下4大健康守則：

1.調整飲食習慣：減少精緻糖與加工食品攝取，盡量選用原型食物並採用「211餐盤法」均衡飲食，幫助穩定血糖。

2.培養運動習慣：有氧運動（如快走、游泳）可促進新陳代謝，阻力訓練（如重訓、深蹲）則能增加肌肉量，提升胰島素敏感度。

3.確保充足睡眠：維持規律作息，每晚睡滿6至8小時，有助於穩定荷爾蒙分泌。

4.定期健康檢查：除了監測血糖、血脂、血壓等代謝數值，建議檢測胰島素阻抗數值以及早發現潛在三高風險。