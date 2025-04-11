台大院長分析美國關稅衝擊　只怕健保藥價不調「買不到藥」

▲台大醫院院長吳明賢出席台大醫學院人文博物館活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普拋出對等關稅政策衝擊全球經濟，引發供應鏈危機，讓部分專家憂心恐爆缺藥問題。台大醫院院長吳明賢今（11）日受訪表示，目前評估關稅政策對國內醫療層面影響有限，不過台灣藥品及醫材仰賴國外進口，如果國外藥廠因成本上升提高售價，健保又不調整藥價才恐怕「買不到藥」。

美國對等政策重創全球股市，雖然川普宣布暫緩90天實施，但未來會如何發展仍是未知數。吳明賢今日出席台大醫學人文博物館通識醫學教育影片發布會時受訪表示，台灣是醫療大國，卻不是「醫療產業」的大國，在藥品醫材多仰賴國外進口，台灣醫藥品出口較少，僅部分本土學名藥廠可能受到國外原料藥品漲價，導致成本提高，整體影響並不大。

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吳明賢直言，藥品是剛性需求，即使關稅提高，對製造藥品的廠商影響不大，費用增加會反映在消費者身上。也因此，現在唯一比較擔心的是國外藥廠會不會因為成本提高，趁機提高售價，國內健保對藥價管控非常嚴，如果不願意調整，把價格壓太低的情況下，才會「買不到藥」。

吳明賢也強調，這些情況目前尚未發生，還需要時間觀察，笑稱「大家都喜歡危言聳聽」，但健保署勢必要提前做些準備因應。

▲台大醫學人文博物館舉辦通識醫學教育影片發布會，現場由醫師音樂演奏展開活動。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫學院人文博物館舉辦通識醫學教育影片發布會，館長陳慧玲受訪表示，影片計畫起源於李鎮源教授學術基金會支持，2024年起與台大醫學院及台大醫療體系合作拍攝，內容包含醫學院的歷史、建築，也為民眾帶來正確的通識醫學概念，還結合人文藝術傳承，搭配醫師的藝術、音樂、運動生活化內容。

陳慧玲表示，台大醫學院的歷史可以溯及1897年，經過歷代變遷，1945年杜聰明教授接任國立台灣大學醫學院首任院長，於1972年李鎮源教授接任第五任院長。至今一代代傳承，仍秉持「成為華人社會醫學教育及生物醫學研究的標竿」、「亞洲頂尖、世界一流」的使命，並以「培育良才、領導專業、創新研究、造福人群」為教育目標。