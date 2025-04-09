季節變換幼兒猛咳、流鼻水　醫提醒RSV威脅大：注意喘鳴等4警訊

▲醫師示警免疫力較弱的嬰幼兒感染RSV可能迅速惡化。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

季節交替、氣溫變化大時節，是孩童呼吸道疾病好發期，許多家長也會發現孩子經常有咳嗽、流鼻水等症狀，醫師指出，除了常見的流感病毒外，呼吸道融合病毒（RSV）近年也成為嬰幼兒呼吸道感染的重要病因之一，特別是對於免疫力較弱的嬰幼兒，感染後病情可能迅速惡化，如果有喘鳴、呼吸急促等4警訊出現，要立即就醫。

亞東醫院小兒部新生兒科醫師郭子敏表示，呼吸道融合病毒（RSV）主要透過飛沫及接觸傳染，例如吸入感染者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫，或接觸口鼻分泌物後經由眼口鼻進入體內。由於病毒可在物體表面存活一段時間，因此容易在月子中心、托嬰中心、幼兒園等密閉場所引發群聚感染。

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台灣位處亞熱帶地區，RSV感染全年皆有機會發生，並非僅限冬季！郭子敏指出，人類是RSV的唯一宿主，所有年齡層皆可能感染，但以年紀越小的嬰幼兒風險最高。由於一歲以下嬰兒的呼吸道尚未發育完全，感染RSV後容易因分泌物阻塞細支氣管，進一步引發細支氣管炎、呼吸困難等危險症狀。

郭子敏也提到，RSV初期症狀與一般感冒相似，如流鼻水、咳嗽、輕微發燒等，通常1至2週可自行痊癒。但對於早產兒、免疫力低下或有慢性疾病的孩童而言，感染後恐引發嚴重下呼吸道感染，甚至需住院治療。根據台灣兒科醫學會資料，RSV的主要感染對象為5歲以下幼童，尤以2歲以下孩童的住院率最高。

▲亞東醫院小兒部新生兒科醫師郭子敏。（圖／亞東醫院提供）

郭子敏提醒，RSV目前尚無針對性的抗病毒藥物，治療以支持性療法為主，使用治療症狀的藥物、退燒藥、拍痰等協助孩童舒緩不適，需觀測呼吸及飲食狀況，最終仍須仰賴自體免疫力來清除病毒。若出現呼吸急促、喘鳴、食慾不振或活動力下降等警訊，應立即就醫，必要時需住院觀察與治療。

兒童常見的咳嗽、流鼻水等症狀，背後可能潛藏RSV等高風險病毒感染。郭子敏呼籲家長，特別是有高風險因子的嬰幼兒族群，應加強日常防護，注意衛生習慣、減少群聚暴露機會，並留意孩子是否出現異常呼吸、食慾下降、精神不佳等警訊，及早辨識、及時就醫，有助於降低重症風險。另針對部分高風險族群，健保也有給付單株抗體預防嚴重感染，降低重症發生率，可由醫師評估後施打。